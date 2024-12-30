Чинний президент США Джо Байден оголосив про надання Україні майже $2,5 млрд у вигляді допомоги у сфері безпеки, йдеться в повідомленні Білого дому.

США оголосили про пакет допомоги Україні на $2,5 млрд

Сьогодні я з гордістю оголошую про виділення майже 2,5 млрд доларів на безпекову допомогу Україні, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії Чинний президент США Джо Байден

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Пакет допомоги містить додаткові 1,25 млрд доларів для ЗСУ та 1,22 млрд доларів у межах Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI).

Кошти нададуть Україні “як негайний приплив сил і засобів, які вона продовжує ефективно використовувати на полі бою, так і довгострокові постачання засобів ППО, артилерії та інших критично важливих систем озброєнь”.

Advertisement

“Як я і обіцяв на початку цього року, міністерство оборони вже виділило всі кошти, що залишилися, виділені конгресом в рамках програми USAI, і моя адміністрація повністю використовує кошти, виділені конгресом на підтримку скорочення американської техніки для України”, − додав Байден.

Більше по темі Київ стурбовано чекає на призначення нового директора ЦРУ Трамп висунув кандидатуру колишнього конгресмена республіканця Джона Реткліффа на посаду очільника ЦРУ.

Він також доручив адміністрації продовжувати якнайшвидше нарощувати обсяги допомоги Україні, зокрема виводити застаріле американське обладнання для України, швидше постачати його на поле бою, а потім відроджувати оборонно-промислову базу Штатів.

“Міністерство оборони доставляє сотні тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень броньованих машин, які посилять Україну в умовах зими. За моєю вказівкою Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України у цій війні протягом решти мого перебування на посаді”, − додав Байден.

Advertisement

Україна отримає $15 мільярдів від США коштом заморожених активів Росії

Сьогодні, 30 грудня, Сполучені Штати пообіцяли надіслати Україні 15 млрд доларів коштом заморожених російських активів.

Відповідну угоду підписали Міністерство фінансів України та Світовий банк. Ці 15 млрд доларів є частиною загального внеску США у розмірі 20 млрд доларів, передбаченого ініціативою “Великої сімки” (G7).

11 грудня мінфін США оголосив про надання кредиту для України на 20 млрд доларів коштом заморожених активів РФ.

Advertisement

Кошти передали до фонду Світового банку, через який вони будуть доступні для України.

Ця сума є частиною ширшої ініціативи G7, яка передбачає надання допомоги Україні коштом доходів від заморожених російських активів на загальну суму 50 мільярдів доларів.