Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про черговий фейк, який активно поширює російська пропаганда, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російська пропаганда поширює фейк про “знищення” Україною власної ГТС

Кремлівські медіа розповсюджують абсурдні повідомлення про те, що Україна нібито готується “знищити свою газотранспортну систему”, щоб заблокувати поставки російського газу до Європи.

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У Центрі протидії дезінформації наголошують, що такі заяви не відповідають дійсності та є інформаційною операцією Кремля. Поширення подібних фейків може бути тактикою прикриття для підготовки провокацій проти української ГТС з боку Росії.

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Крім того, мета дезінформації – залякування та поширення панічних настроїв, зазначають у Центрі. Українців закликають не піддаватися провокаціям та довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

НКРЕКП підвищила тарифи на газ для бізнесу у 2025 році

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи на транспортування газу для бізнесу.

Міністр енергетики Герман Галущенко запевняв, що Україна послідовно і заздалегідь підготувалася до зупинки транзиту російського газу.

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Раніше словацький прем’єр Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України через відмову від транзиту російського газу з 1 січня 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна пропонувала компенсацію для словаків на тлі припинення транзиту російського газу.