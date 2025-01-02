Перші вихідні січня обіцяють стати справжньою культурною пригодою! У Києві відбудеться безліч подій, які зачарують, здивують та подарують незабутні емоції. Від традиційних різдвяних вистав і експозицій живопису до імпровізаційного гумору та чарівних музичних вечорів — кожен знайде щось до душі.

Виставковий проєкт “Під Різдвяною Зіркою”

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Ця виставка-розповідь про українську ідентичність, тяглість і відродження традицій поєднуює автентичні твори з сучасним мистецтвом. Серед експонатів – народні ікони XVII–XIX ст., косівська кераміка, різдвяні зірки та шопки. Центральним елементом є інсталяція “Різдвяна Зірка” художника Михайла Алексеєнка, яка символізує зв’язок поколінь. У просторі виставки будуть представлені твори живопису Т. Данилича, Ф. Манайла, І. Марчука, В. Микити та інших художників із фондів Київської національної картинної галереї та приватних колекцій.

Більше по темі СБУ затримала чергових диверсантів на Київщині та Волині Росія вкотре вербує українську молодь для вчинення підпалів авто ЗСУ та об’єктів Укрзалізниці.

Коли: до 19 січня

Де: Національний музей “Київська картинна галерея”

Ціна: 200 грн

Імпровізаційне шоу “Королі крінжу”

Advertisement

Унікальне комедійно-імпровізаційне дійство, яке здивує навіть досвідчених шанувальників гумору. Найкращі представники жанру – засновник “Підпільного Стендапу” Свят Загайкевич, актор і режисер театру “Чорний Квадрат” В’ячеслав Ніконоров, а також Альбіна Тітова та Антон Стенюк – забезпечать незабутній вечір. Чудовий вибір для тих, хто хоче почати рік зі сміху!

Коли: 3 січня, 18:30

Де: Underground Stand-Up Club, вул. Золотоворітська, 15

Ціна: 250-450 грн. Квитки

Freedom Jazz Cabaret

Advertisement

Freedom Jazz Cabaret – територія вільних, сильних і незламних людей. Яскраве шоу від Freedom Jazz об’єднує видовищні фрагменти легендарних мюзиклів, вишуканий гумор і запальні танцювальні хіти. Це чудова можливість насолодитися відмінним кабаре, за яким не треба їхати на Бродвей, а також відкрити для себе нові грані сценічного мистецтва.

Коли: 4 січня, 18:00

Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Ціна: 490-1990 грн. Квитки

Різдвяна класика при свічках

Пориньте у магію різдвяної музики у виконанні String Quartet Black Tie. М’яке світло сотень свічок і вишукані мелодії створять затишну й святкову атмосферу. Це ідеальна нагода провести незабутній зимовий вечір у романтичному настрої. String Quartet Black Tie запрошує всіх охочих насолодитися музикою, яка торкається найглибших струн душі.

Advertisement

Коли: 4 січня, 19:00

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Ціна: Від 390 грн. Квитки

Циркове шоу Alice

Вирушайте у фантастичну подорож разом з Алісою до чарівного світу, де на вас чекають неймовірні пригоди та яскраві персонажі. Це шоу – справжнє диво для дітей і дорослих, що занурює у світ, де все можливо.

Коли: 4 січня, 11:30

Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Ціна: 290-1590 грн. Квитки

Kyiv Modern-Ballet “‎За хвилину до Різдва”‎

Вистава “За хвилину до Різдва” – класика сучасного театрального мистецтва, яка відтворює всі українські традиції святкування Нового року. На киян і гостей міста чекають фантастичні істоти, магічні перевтілення, святкова музика і професійний балет, що перенесуть їх у справжню казку.

Advertisement

Коли: 4 і 5 січня

Де: Київський культурний кластер “Краків”

Ціна: 250-750 грн. Квитки

Країна Мрій Різдвяна

Фестиваль, що об’єднує українські різдвяні традиції: колядки, душевні пісні, майстер-класи та багато іншого. Будуть забави як для дорослих, так і для дітей. І звичайно ж, традиційний Зірковий Вертеп, де відомі українці розіграють класичну різдвяну містерію. Відчуйте себе в епіцентрі українського Різдва в самому центрі старого Києва!

Advertisement

Коли: 4 і 5 січня

Де: Культурний центр “Печерськ Палац”, вул. Князів Острозьких 3 (метро Арсенальна)

Ціна: 150-200 грн. Квитки

Виставка Андрія Опришка “Обійми, коли заходить сонце”

Експозиція “Обійми, коли заходить сонце” досліджує багатовимірність обіймів як символу тепла та зв’язку. У ній поєднуються скульптурні рельєфи, кераміка, графіка та живопис, що відкривають нові грані мистецтва. Андрій Опришко використав усі доступні йому традиційні техніки для створення багатомірності цієї виставки. Глина в його руках – це посередник між ідеєю й реальністю, що допомагає передати найтонші відчуття й думки митця.

Коли: до 25 січня

Де: галерея Avangarden, вул. Січових Стрільців, 23а

Ціна: вхід вільний