Російський лідер Владімір Путін наказав своєму уряду і найбільшому банку країни “Сбербанк” поглибити співпрацю з Китаєм у сфері розвитку штучного інтелекту.

Росія та Китай спіпрацюватимуть у сфері ШІ

Директива була опублікована на сайті Кремля в середу, 1 січня, всього за три тижні після того, як Росія оголосила, що працюватиме над розвитком технологій штучного інтелекту разом із партнерами з БРІКС та іншими країнами.

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Путін поставив перед урядом і Сбербанком, який очолює російські ініціативи в галузі ШІ, завдання «забезпечити подальшу співпрацю з Китайською Народною Республікою в технологічних дослідженнях і розробках у сфері штучного інтелекту».

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Санкції серйозно вплинули на амбіції Росії у сфері штучного інтелекту, оскільки світові виробники мікрочіпів припинили експорт до цієї країни після її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

У 2023 році генеральний директор Сбербанку Герман Греф заявив, що заміна основних графічних процесорів (GPU), які є ключовими для розвитку ШІ, стала однією з найбільш значущих технологічних проблем Росії.

Наразі у розробці ШІ домінують США, але 11 грудня Путін оголосив про створення нової мережі AI Alliance Network, яка має на меті об’єднати фахівців з країн БРІКС та інших зацікавлених країн.

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Росія посідає 31 місце з 83 країн у Глобальному індексі ШІ, який відстежує впровадження, інновації та інвестиції в ШІ.