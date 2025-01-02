Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по півдню сектора Газа, в результаті якого загинув Хусам Шахван, керівник апарату внутрішньої безпеки терористичного угруповання ХАМАС, пише Times of Israel.

Ліквідовано Хусама Шахвана − подробиці

За даними Армії оборони Ізраїлю, Шахван переховувався серед цивільного населення. Палестинські джерела повідомляють про загибель ще кількох людей, серед яких жінки та діти.

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Ізраїльські військові заявляють, що Шахван відповідав за жорстокі допити жителів Гази та переслідування дисидентів. Перед ударом було вжито заходів для мінімізації шкоди цивільному населенню.

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Ліквідація Шахвана − це значний удар по ХАМАС, оскільки він був одним з ключових членів угруповання, відповідальних за внутрішню безпеку та розвідку.

ХАМАС заявив про готовність до припинення вогню в секторі Гази

27 листопада палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило про готовність до припинення вогню у секторі Гази.

Більше по темі Супутникові знімки розкрили плани Росії вивести війська з Сирії На нових знімках видно велику кількість військової техніки, яку, можливо, готують до виводу з останніх двох російських баз у Сирії.

ХАМАС, однак, звинуватив Ізраїль у тому, що той нібито перешкоджає укладанню угоди про припинення вогню.

Ізраїль та ліванське угруповання “Хезболла” досягли угоди про припинення вогню.

Згідно з домовленостями, з 4.00 ранку за місцевим часом бойові дії вздовж кордону завершаться.