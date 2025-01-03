24 грудня російський сайт «МК» (Московский комсомолец) опублікував результати опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦИОМ). Виявляється, у 2024 році росіяни витрачали на «чаклунство» й «окультні послуги» майже стільки ж, скільки на продукти харчування.

Як показало опитування, кожен четвертий росіянин вірить, що «медіуми» можуть ефективно передбачати майбутнє, а майже дві третини зверталися до ворожок хоча би раз у житті.

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У 2023 році доходи в «магічному» сегменті економіки зросли на 20 відсотків і, як очікується, перевищать цей показник у 2024 році. Кількість інтернет-«консультацій» на астрологічних, нумерологічних та ворожильних сайтах зросла на 38%. За оцінками, ринок окультних послуг у Росії досяг 2,4 трильйона рублів (24 мільярди доларів), що можна порівняти з витратами країни на продукти харчування за останні 12 місяців.

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Паралельно зі зростанням окультних послуг спостерігається аналогічний сплеск кількості як тих, хто шукає психологічні сесії онлайн, так і «особисто», хоча, як пише «МК», ринок цих послуг у 20 разів менший, ніж у їхнього «надприродного конкурента».

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Багато коментаторів пояснюють зростання попиту на астрологію та подібні послуги відчуттям невпевненості та безпорадності, спричиненим війною в Україні, санкціями та економічними й соціальними наслідками, які вона породила.

Марія Даніна, співзасновниця інтернет-сайту «Психодиагностика», зазначила, що під час кризи люди шукають духовної підтримки у різних сферах, «що допомагає їм відновити відчуття контролю над ситуацією, осмислити зміни та адаптуватися до них».

Російські політики, такі як депутат Думи від Санкт-Петербурга Віталій Мілонов, член партії «Єдина Росія», вважають цю тенденцію небезпечною, називаючи ворожіння «сатанинським ритуалом», а карти Таро – «зображенням диявола».

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В інтерв’ю новинному сайту «Газета» він сказав: «Все це категорично неприйнятно і повинно бути виключено взагалі для будь-якої людини. Якщо у когось здуру залишилися карти Таро, спаліть їх і вимийте руки».

Мілонов заявив, що за вчинення дій псевдорелігійного характеру без належної реєстрації як релігійної організації ворожок, нумерологів та інших «магів» треба відправляти до в’язниці.

Цю думку підтримав віце-спікер Державної Думи Борис Чернишов, який у розмові з РІА «Новости» заявив, що в таких країнах, як Єгипет, телеканалам і радіостанціям заборонено запрошувати астрологів, ворожок та інших псевдонаукових «експертів», і що Росія також повинна перейняти цей підхід».

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«Такі матеріали часто подаються як розважальні або нейтрального змісту, але насправді вони експлуатують необізнаність окремих громадян і формують толерантність до шахрайства, сприяючи поширенню псевдонауки», – сказав Чернишов.

Він заявив, що вимагатиме від керівництва найбільших ЗМІ замінити «магію і забобони на освітні проекти, історії успіху, а також матеріали про досягнення науки і культури».

У листопаді заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Андрей Свинцов подав законопроєкт про заборону реклами ворожіння на картах Таро.

В інтерв’ю «Парламентській газеті» він заявив: «Справа в тому, що інтерес до Таро в Росії досяг рівня масового психозу і продовжує набирати обертів. З нешкідливої розваги це перетворилося на індустрію, зацікавлену тільки в прибутку. Це бізнес на вигадці та обмані».