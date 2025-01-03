У тимчасово окупованому Криму російські загарбники затримали чоловіка, який публічно висловлював підтримку Україні, пише Укрінформ, посилаючись на інформацію представництва Президента України в АРК.

«59-річний мешканець села Тургенєвка Асан Буберджі публічно висловлював підтримку Україні та закликав до дій насильницького характеру проти окупантів.

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Силовики окупаційної адміністрації затримали його. Наразі чоловік перебуває у камері попереднього затримання в очікуванні незаконного «суду», - цитує агенція повідомлення Представництва.

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У відомстві розповіли, що окупанти цього тижня також затримали мешканку Севастополя Оксану Сенеджук за сфабрикованими звинуваченнями у нібито передачі Силам оборони України інформації про місця дислокації та переміщення окупаційних військ.

Більше по темі В окупованому Криму український дрон, ймовірно, уразив судно, викрадене росіянами У соцмережах поширюється інформація, що український дрон атакував російське судно “Федір Урюпін” у бухті біля селища Чорноморське в окупованому Криму.

Окрім того, мешканця Сімферополя Дмитра Морозова затримали через те, що він вигукнув у міському барі «Слава Україні».

Також у представництві розповіли про випадок, коли фігурант так званої «справи кримських мусульман», політв’язень Муслім Алієв, здійснюючи намаз, не перервав його, щоб привітати начальника колонії, який зайшов до його камери, за що він був поміщений до штрафного ізолятора на 15 діб.

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«Окупаційна адміністрація систематично переслідує мешканців Криму за підтримку України, прояви української та кримськотатарської ідентичності, а також за будь-яку критику російської окупації та військової агресії», - наголосили у представництві.

На окупованих територіях заборонили українські традиції

Російські окупанти продовжують нищити українську культуру та традиції на захоплених територіях.

Так, за інформацією ЦНС, у дошкільних та освітніх закладах заборонено згадувати про Святого Миколая.

Крім того, окупанти запровадили повну заборону на колядки та вертепи. Дітям проводять “профілактичні” бесіди, під час яких дискредитують Санта Клауса та інших західних казкових героїв.

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Центр національного спротиву закликав українців чинити опір та не дозволяти росіянам знищувати українські традиції.