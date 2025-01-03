У Польщі українські чоловіки почали отримувати фальшиві листи з призовом на військову службу.

У нібито повістці згадується про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації та загрозу екстрадиції, повідомило управління Польщі у справах іноземців.

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Шахраї розсилають фальшиві повістки українцям у Польщі

“У зв’язку з отриманими сигналами про фейкові листи, надіслані громадянам України, Управління у справах іноземців роз’яснює, що воно не є автором закликів до військової служби”, - ідеться у повідомленні.

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Фото: сайт управління Польщі у справах іноземців

У прикріпленій світлокопії «повістки» від 12 грудня йдеться про нібито «повторний призов на строкову військову службу».

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У фальшивому повідомленні зазначається, що представники UDSC планують прибути додому до особи у період з 17 по 31 грудня 2024 року для «доправлення особи до мобілізаційного пункту у зв’язку з обов’язком проходження військової служби в ЗСУ».

В іншому абзаці вказану особу закликають негайно прибути до мобпункту.

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У фальшивих повідомленнях, які видаються за офіційні документи від Управління у справах іноземців, крім призову на військову службу, є прямі погрози юридичних наслідків та депортації.

Перший підрозділ Українського легіону вже в Україні

Псол України у Польщі Василь Боднар повідомляв, що військовослужбовці першого підрозділу Українського легіону, формування якого триває у Польщі, вже в Україні.

10 січня 2025 року наступні добровольці підпишуть контракти із ЗСУ і вирушать на полігон у Польщі на навчання.

Раніше Kyiv Post писав про те, що до до Українського легіону, військового підрозділу, який нині формується у Польщі з-поміж українських добровольців, які проживають за кордоном, тобто Українського легіону, вже подали понад 500 заявок.