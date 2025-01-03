Україні протягом минулого року вдалося повернути 1358 людей з російського полону, повідомив у своєму Телеграмі Президент України Володимир Зеленський.

Він розповів «за 2024 рік нам вдалося повернути з російського полону додому в Україну 1358 своїх людей. Це наші воїни й цивільні».

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Також Зеленський наголосив на тому, що наша держава має зробити все, щоб у 2025 році таких хороших новин і повернень наших людей було ще більше.

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Україна повернула з російського полону 189 захисників напередодні Нового року

30 грудня Україна повернула з російського полону ще 189 захисників.

Серед них були солдати, сержанти, офіцери Національної гвардії, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил та Збройних Сил України.

Разом із військовими з полону звільнили двох цивільних, захоплених у Маріуполі.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України найбільше повернення додому наших Оборонців сталося 3 січня 2024 року.

Більше по темі Україна повернула з полону 189 захисників Цього разу вдалося звільнити двох цивільних, захоплених у Маріуполі.

Координаційний штаб зміг повернути додому 230 людей.

Цього разу звільнили 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів.