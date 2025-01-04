Республіканця Майка Джонсона переобрали спікером Палати представників США

Свою посаду він зберіг з другої спроби. 

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Джонсон залишився спікером Палати представників 

Під час першого голосування Джонсону забракло голосів. Троє республіканців спочатку не підтримали свого однопартійця. 

Згодом, після міжпартійних перемовин, Майк Джонсон таки залишився в кріслі спікера Палати представників. 

«За результатами підрахунку голосів, загальна кількість тих, хто проголосував, становить 434, з яких Майк Джонсон зі штату Луїзіана отримав 218, (лідер демократів - ред.) Гакім Джеффріс - 215 та конгресмен Том Еммер - один голос»,- оголосив головуючий на засіданні.

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Зеленський привітав Конгрес США з початком нової сесії

Президент України Володимир Зеленський привітав американський Конгрес з початком сесії, а Майка Джонсона - з обранням на посаду спікера.

Глава держави відзначив двопалатну та двопартійну підтримку з боку Конгресу США. 

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Угода спрямована на зміцнення безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«Разом з усіма друзями свободи в Конгресі ми показали, що мужність українського народу в поєднанні з американським лідерством може ефективно стримувати російську агресію. Для глобальної стабільності вкрай важливо, щоб Конгрес і далі залишався непохитним, а обидві партії, та всі конгресмени, які справді цінують свободу, об’єдналися для захисту людських і демократичних цінностей», - зазначив Володимир Зеленський.

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За його словами, майбутні рішення Палати представників можуть відіграти важливу роль у досягненні реального й тривалого миру.

Майк Джонсон і допомога Україні від США

Майк Джонсон спочатку здебільшого був проти фінансування України.

На зміну його поглядів вплинули розмови з критиками республіканської політики національної безпеки, а також доповідь директора ЦРУ. 

Після тривалих дискусій Палата представників США схвалила виділення допомоги Україні на майже 61 млрд доларів у квітні минулого року. 

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Вже у травні Майк Джонсон підтримав дозвіл Україні бити по РФ американською зброєю.

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