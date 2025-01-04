Влада Грузії розпочала процедури видворення іноземних громадян, які брали участь в останніх антиурядових протестах.

Про це йдеться в заяві пресслужби МВС, повідомляє News Georgia.

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З Грузії депортують понад 20 іноземців за участь у протестах

Як зазначають у відомстві, серед осіб, щодо яких департамент міграції МВС розпочав процедури видворення, є іноземні громадяни, які брали участь в акціях в Тбілісі в листопаді-грудні і яким суд призначив різні адміністративні покарання, - загалом 25 осіб.

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За інформацією МВС, із 25 таких громадян 10 уже залишили територію країни. У міністерстві не уточнили, громадянами яких країн вони є.

Усього у листопаді-грудні 2024 року країну зобов’язали залишити 91 іноземця. Із них понад чверть - учасники акцій проти рішення грузинської влади про заморожування переговорів щодо вступу в ЄС. Рішення про їхнє видворення ухвалювали після викриття в адміністративних правопорушеннях.

Офіційної статистики щодо іноземців, затриманих на протестах, немає. Згідно з повідомленнями НУО та ЗМІ, з приблизно 450 заарештованих в адміністративному порядку понад 20 були іноземними громадянами. Відомо також, що більшість із них - росіяни. У грудні іноземців, які з’являлися на акції, у масовому порядку почали викликати в департамент міграції.

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Правозахисники вказували, що така практика не відповідає міжнародним стандартам. Вони також попереджали, що депортація іноземних громадян за участь у мирних демонстраціях суперечить національному законодавству.

Протести в Грузії

Протести в Грузії спалахнули 28 листопада. Вони в основному проходили на тлі сутичок із поліцією. Влада жорстоко придушувала протестні виступи, звинувачуючи демонстрантів у спробах штурму парламенту.

29 грудня у будівлі парламенту Грузії відбулась церемонія інавгурації Михеїла Кавелашвілі, легітимність якого як президента якого не визнають Зурабішвілі, опозиція та велика частина міжнародних партнерів країни.

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Висуванця від правлячої партії «Грузинська мрія», ексдепутата парламенту Михеїла Кавелашвілі обрали президентом Грузії 14 грудня. Він був єдиним кандидатом і отримав 224 із 225 голосів присутніх членів колегії виборців. Опозиція у процесі участі не брала.

Михеїл Кавелашвілі, легітимність якого не визнає опозиція та частина міжнародних партнерів країни, у день інавгурації підписав низку законів, зокрема про заборону масок і піротехніки на мітингах.