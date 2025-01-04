Кіберфахівці головного управління розвідки здійснили чергову кібератаку на інфраструктурні сервіси Росії.

Про таке повідомили джерела в ГУР.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Сталося це 4 січня - у День народження керівника ГУР МО Кирила Буданова.

ГУР атакувало російський «РегіонТрансСервіс»

Під удар українських розвідників потрапило ТОВ «РегіонТрансСервіс».

Це провідна сервісна компанія з обслуговування вантажних вагонів, яка, зокрема, забезпечує й діяльність окупаційної армії РФ.

Advertisement

Як повідомляють джерела в ГУР, внаслідок кіберудару було знищено всі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерто бекапи.

Загалом було уражено 78 серверів та 211 робочих станцій.

За інформацією джерел, «РегіонТрансСервіс» є однією з ключових компаній, яка забезпечує діяльність російської залізниці. А відтак - перевезення воєнних вантажів для ведення воєнних дій проти України.

Компанія надає повний спектр сервісних послуг на всіх етапах життєвого циклу вагона: від приймання нових вагонів до утилізації.

Дрони атакували порт Усть-Луга в РФ

Telegram-канал Astra повідомив, що сьогодні дрони атакували найбільший морський торгівельний порт Росії - Усть-Луга в Ленінградській області.

Advertisement

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що цей порт відіграє ключову роль для Росії у війні проти України та на тлі загальної геополітичної напруженості.

За його словами, Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій.

Крім того, порт допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а також є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот Російської Федерації.