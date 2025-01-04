Кіберфахівці головного управління розвідки здійснили чергову кібератаку на інфраструктурні сервіси Росії. 

Про таке повідомили джерела в ГУР. 

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Сталося це 4 січня - у День народження керівника ГУР МО Кирила Буданова.

ГУР атакувало російський «РегіонТрансСервіс»

Під удар українських розвідників потрапило ТОВ «РегіонТрансСервіс». 

Це провідна сервісна компанія з обслуговування вантажних вагонів, яка, зокрема, забезпечує й діяльність окупаційної армії РФ. 

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Як повідомляють джерела в ГУР, внаслідок кіберудару було знищено всі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерто бекапи. 

Загалом було уражено 78 серверів та 211 робочих станцій. 

За інформацією джерел, «РегіонТрансСервіс» є однією з ключових компаній, яка забезпечує діяльність російської залізниці. А відтак -  перевезення воєнних вантажів для ведення воєнних дій проти України.

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Аналітики наголошують, що Росія хоче капітуляції України.

Компанія надає повний спектр сервісних послуг на всіх етапах життєвого циклу вагона: від приймання нових вагонів до утилізації.

Дрони атакували порт Усть-Луга в РФ

Telegram-канал Astra повідомив, що сьогодні дрони атакували найбільший морський торгівельний порт Росії - Усть-Луга в Ленінградській області. 

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Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що цей порт відіграє ключову роль для Росії у війні проти України та на тлі загальної геополітичної напруженості.

За його словами, Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій. 

Крім того, порт допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а також є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот Російської Федерації. 

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