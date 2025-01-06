Попри закриття кордону з Росією у 2024 році, Фінляндія продовжує фіксувати випадки незаконного вивезення підсанкційних товарів до Росії, пише Yle.

Контрабанда до Росії: Фінляндія посилює контроль

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році фінська митниця відкрила понад 900 досудових розслідувань щодо порушення санкцій.

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Понад половина порушень санкцій стосуються приватних осіб, які перетнули кордон з невеликою кількістю товарів, наприклад предметами розкоші. Ці справи не доходять до суду та вирішуються штрафною процедурою.

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Решта порушень стосується вивезення до Росії товарів, які можуть бути використані у війні проти України, зокрема безпілотників, гідролокаторів та електроніки.

Злочинці часто використовують схеми з підробленими деклараціями, вказуючи інші країни призначення, наприклад, країни Центральної Азії або Балкан.

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Фінська митниця продовжує активно боротися з порушеннями санкцій та притягувати винних до відповідальності.

Росія замовляє мікросхеми в американської компанії в обхід санкцій

Російський військово-промисловий комплекс замовляє мікросхеми в американської компанії Texas Instruments в обхід санкцій.

Деякі постачальники ворога внесли інформацію з інтернет-магазину Texas Instruments під назвою TI store на власні торгові платформи, щоб бачити дані про запаси напівпровідників і ціни, після чого розміщують замовлення, які виконуються і доставляються через компанії за межами Росії.

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9 грудня Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти незаконної торгівлі золотом.

19 листопада Британія запровадила нові санкції на десять фізичних та юридичних осіб із Росії, причетних до незаконної депортації українських дітей.