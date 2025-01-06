Російська влада заявила, що повністю взяла під контроль місто Курахове Донецької області. У понеділок, 6 січня, Міноборони Росії повідомило, що російська армія нібито встановила контроль “над цим важливим логістичним вузлом”, і що це “істотно ускладнило тилове і технічне забезпечення угруповання ЗСУ на Донецькому напрямку”.

У повідомленні також вказується, що Курахове обороняли 26 батальйонів ЗСУ загальною чисельністю понад 15 тис. військовослужбовців. У Міноборони РФ додали, що Україна під час боїв за Курахове нібито втратила 80% особового складу — понад 12 тисяч осіб, а також близько 3 тисяч одиниць “різних озброєнь та військової техніки, зокрема 40 танків та інших бойових броньованих машин”.

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Російська пропаганда розганяє хвилю про контроль над Кураховим

Російські пабліки інтенсивно підтримують заяви російського Міноборони публікаціями кадрів, на яких росіяни збивають українські прапори в середмісті Курахового.

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Kyiv Post звернувся за коментарем до власних джерел у військових колах, втім українське командування поки що не підтверджує втрату Курахового.

Своєю чергою, ОСУВ “Хортиця” повідомляє, що “на Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в міській забудові Курахового, в напрямку Петропавлівки та Дачного”.

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“Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки”.

Бої за Курахове - що каже Генштаб ЗСУ

У зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 08:00 6 січня вказується, що на Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 27 атак. Основні зусилля військ РФ були зосереджені у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

Найбільш інтенсивні боєзіткнення тривали в промзоні Курахівської ТЕС та трубного заводу на західних околицях міста.

До повномасштабної війни в Кураховому, важливому промисловому центрі південного Донбасу, мешкало близько 18 тисяч осіб.

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Завдяки своєму розташуванню на трасі “Запоріжжя - Донецьк”, Курахове також слугувало надважливим логістичним хабом для українських військових під час боїв біля Мар’їнки, Вугледару та Красногорівки.

Протягом 2024 року російські війська, прорвавши оборону в цих районах, змогли підійти до Курахового з трьох напрямків — півдня, сходу та півночі. Запеклі бої за місто тривають від осені 2024 року.

Напередодні, 5 січня, з’явилася інформація про відновлення наступу ЗСУ в Курській області.

Прокремлівські військові блогери повідомили про значний тиск з боку українських військ у Курській області. Москва заявила, що Україна залучила два танки, десяток броньованих машин та групу саперів для атаки на село Бердін, розташоване приблизно за 15 кілометрів на північний схід від Суджі. Проросійські Telegram-канали припустили, що “основні події” українського наступу ще попереду.

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У понеділок держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на стратегічній важливості позицій України в Курській області Росії, зазначивши, що це може суттєво вплинути на майбутні переговори.