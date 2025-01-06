За грудень українці накопичили 436 мільйонів гривень за програмою «Національний кешбек».

Це на 180 млн грн більше, ніж у листопаді, повідомило Міністерство економіки України.

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Кешбек-бум: українці накопичили 436 млн грн за грудень

За словами першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко, програма “Національний кешбек” розвивається стрімко: за грудень українці накопичили майже стільки кешбеку, скільки за попередні три місяці разом узяті.

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Наразі активними користувачами програми є 4,5 млн громадян, які вже активували картки для майбутніх виплат кешбеку в застосунку “Дія”.

Найактивнішими учасниками програми залишаються молоді люди віком до 45 років – 57,4% від усіх користувачів.

Частка учасників середнього віку (45-60 років) становить 22,4%, старшого (60+) – 20,2%. Серед користувачів 62,3% – жінки, 37,7% – чоловіки.

Також зросла кількість виробників, що долучилися до програми - 1665, а кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.

Програма “Національний кешбек” − що треба знати

2 вересня офіційно стартував бета-тест “Національного кешбеку”, який дає змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів. Програма спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію.

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Максимальна сума кешбеку становить 3 000 грн на місяць, а отримані кошти можна витратити на медичні, комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, або пожертвувати на ЗСУ.

За перший тиждень роботи програми “Національний кешбек” українці відкрили 800 тис. карток.

Подробиці про те, як можна доєднатися до програми та отримати кешбек дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.

25 вересня стало відомо, що компанії з власниками з Росії беруть участь у “Національному кешбеку”.

Три компанії з Полтавщини, Черкащини та Одещини мали російських власників на початок повномасштабного вторгнення.

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Наразі, всі вони позбулися російського сліду.