3 січня російські військові, імовірно, розстріляли трьох полонених захисників України поблизу Нескучного Донецької області.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Росіяни розстріляли українських військових на Донеччині - що відомо

“Ми вкотре стаємо свідками звірств, що демонструють справжнє обличчя держави-агресора. 3 січня неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області, російські окупанти вчинили жахливий злочин – ймовірно розстріляли трьох українських військовополонених”, – зазначив він.

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За інформацією DeepState, росіяни зв’язали їм руки та розстріляли в потилицю.

За словами омбудсмена, Росія демонструє нехтування міжнародними нормами попри те, що, згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені є під особливим захистом, і жодна країна не має права їх катувати, знущатися чи позбавляти життя.

Лубінець вкотре звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об’єднаних Націй.

Ці організації, переконаний він, мають засудити черговий злочин армії РФ та здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів.

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“Україна зберігає зобов’язання дотримуватися гуманітарного права навіть у часи війни, але ми не дозволимо Росії перетворити світ на територію беззаконня. Винні мають бути покарані”, – наголосив Лубінець.

Страти українських полонених

22 грудня російські солдати розстріляли ще пʼятьох українських полонених захисників.

20 листопада з’явилася інформація, що військові РФ розстріляли, ймовірно, п’ятьох полонених українців на Покровському напрямку.

11 листопада стало відомо про ймовірний розстріл щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області.

10 листопада омбудсмен Лубінець заявив, що російські окупанти, ймовірно, вбили пораненого воїна ЗСУ.

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23 жовтня та 1 листопада росіяни розстріляли шістьох полонених бійців на Покровському напрямку.

13 жовтня DeepState писав, що окупанти застрелили 9 українських військових у Курській області РФ.

18 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили про ще один ймовірний факт воєнного злочину РФ на Бахмутському напрямку.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що вбивство українських полонених - свідома політика Росії. Про точну кількість злочинів сказати наразі неможливо.