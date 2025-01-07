7 січня, в китайських Гімалаях стався потужний землетрус магнітудою 7,1, повідомляє Reuters.

Землетрус у Тибеті: 95 загиблих − подробиці

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Тибетському автономному районі Китаю збільшилася до 95 осіб. Ще 130 людей дістали поранення.

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Підземні поштовхи відчувалися також у сусідньому Непалі. У столиці країни, Катманду, одна людина отримала поранення, стрибнувши з даху будинку під час землетрусу.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін наказав здійснити всебічні пошуково-рятувальні роботи та надати допомогу постраждалим. У регіон вже надіслали партію гуманітарної допомоги, зокрема намети, одяг і ковдри.

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Раніше було відомо, внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 53 людини, ще 62 дістали поранення.

Епіцентр землетрусу був у Тибеті, приблизно за 80 км на північ від гори Еверест. Підземні поштовхи відчувалися у всьому регіоні міста Шигадзе, де проживає 800 тисяч людей.

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Найбільше постраждали населені пункти, розташовані у радіусі 20 км від епіцентру.

Наразі триває рятувальна операція. Влада Китаю закликає до всебічної допомоги постраждалим.

Снігова буря у США: загинули люди, тисячі рейсів скасовано

Снігова буря накрила Сполучені Штати Америки, призвівши до загибелі щонайменше чотирьох людей та масштабних збоїв в роботі транспорту та інфраструктури, пише Euronews.

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Надзвичайний стан оголошено у десяти штатах. У багатьох регіонах закрито школи, а сотні тисяч будинків залишилися без електрики та опалення.

Через негоду скасовано понад 9 тисяч авіарейсів.

Найбільше постраждав штат Канзас, де випало понад 45 см снігу. Дві людини загинули внаслідок ДТП, спричинених негодою. У штаті Міссурі також повідомляють про загиблих та поранених в аваріях на слизьких дорогах.

Метеорологи прогнозують подальше погіршення погодних умов. Влада закликає жителів уникати поїздок та дотримуватися заходів безпеки.