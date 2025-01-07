Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував колезі з Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір за нещодавній внесок у виробництво української зброї за “данською моделлю”.
Про це повідомили на сайті МЗС України.
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Ісландія інвестувала €2 млн у “данську модель” співпраці
7 січня очільниця МЗС Ісландії здійснила свій перший візит на посаді міністерки до України.
У Києві вона зустрілася з міністром закордонних справ України.
“Ми вдячні Ісландії за нещодавній внесок у понад 2 млн євро у виробництво української зброї за “данською моделлю”. Розраховуємо на подальше збільшення ісландською стороною інвестицій в українську оборонну промисловість”, – зазначив Сибіга.
Український міністр подякував Ісландії за допомогу у сферах розмінування, логістичного забезпечення, тренування українських військових та підтримку ініціативи з оперативної закупівлі озброєння.
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Що таке “данська модель” співпраці
“Данська модель” передбачає пряму закупівлю озброєння в українських виробників.
Вона фінансується урядами Данії та Швеції, а також за рахунок відсотків від заморожених російських активів.
Така співпраця — важливий крок у зміцненні обороноздатності України.