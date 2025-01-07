Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував колезі з Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір за нещодавній внесок у виробництво української зброї за “данською моделлю”.

Про це повідомили на сайті МЗС України.

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Ісландія інвестувала €2 млн у “данську модель” співпраці

7 січня очільниця МЗС Ісландії здійснила свій перший візит на посаді міністерки до України.

У Києві вона зустрілася з міністром закордонних справ України.

“Ми вдячні Ісландії за нещодавній внесок у понад 2 млн євро у виробництво української зброї за “данською моделлю”. Розраховуємо на подальше збільшення ісландською стороною інвестицій в українську оборонну промисловість”, – зазначив Сибіга.

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Український міністр подякував Ісландії за допомогу у сферах розмінування, логістичного забезпечення, тренування українських військових та підтримку ініціативи з оперативної закупівлі озброєння.

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Що таке “данська модель” співпраці

“Данська модель” передбачає пряму закупівлю озброєння в українських виробників.

Вона фінансується урядами Данії та Швеції, а також за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

Така співпраця — важливий крок у зміцненні обороноздатності України.