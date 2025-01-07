7 січня Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС Російської Федерації у районі населеного пункту Біла Курської області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
ЗСУ вдарили по 810-й бригаді у Курській області
«Такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації», - ідеться у повідомленні.
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У Генштабі додали, що ЗСУ «будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Росії, які загрожують безпеці громадян України».
Удар по 810-й бригаді 2 січня − подробиці
2 січня Сили оборнои України завдали високоточний удар по командному пункту 810-ї бригади морської піхоти РФ у населеному пункті Мар’їне.
Удар було здійснено з метою послаблення можливостей та бажання Росії здійснювати терористичні акти проти мирного населення України.
Хроніка війни в Україні. 7 січня: «Ворог майже 90 разів за добу атакував на Курщині»
Сирський розповів про втрати росіян у Курській області
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомляв про значні втрати російських окупантів у Курській області.
З початку наступу Сил оборони ворог втратив понад 38 тис. солдатів та понад тисячу одиниць техніки.
Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ нещодавно зайняли позиції в одному із населених пунктів у Курській області РФ.