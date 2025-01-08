Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що розуміє ворожу позицію Росії щодо членства України в НАТО, і висловив жаль, що не зустрінеться з президентом Росії Владіміром Путіним до своєї інавгурації, яка відбудеться пізніше цього місяця.

Коли Трамп зустрінеться з Путіним

Під час прес-конференції в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, Трамп розкритикував президента Джо Байдена, який залишає посаду, за те, що він нібито змінив політику США щодо відкритості НАТО для України.

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Президент США Дональд Трамп (ліворуч) і президент Росії Владімір Путін після спільної прес-конференції за результатами зустрічі в президентському палаці в Гельсінкі, 16 липня 2018 року. Фото: Юрій Кадобнов / AFP

«Велика частина проблеми полягає в тому, що Росія – багато, багато років, задовго до Путіна – говорила: «НАТО ніколи не може прийняти Україну, – цитує Трампа Reuters. – Вони сказали це й зараз. Висікли на камені».

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Трамп зауважив, що підтримка Байденом вступу України до НАТО виправдано посилила напруженість у відносинах з Росією. «І десь на цьому етапі Байден сказав: «Ні. Вони повинні мати можливість вступити до НАТО». Що ж, тоді Росія має когось на своєму порозі, і я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу».

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Хоча з часу Бухарестського саміту 2008 року НАТО офіційно підтримує майбутнє членство України, вона досі не отримала запрошення вступити до Альянсу. Трамп і його союзники часто висловлювалися в публічних заявах проти її вступу до НАТО в осяжному майбутньому.

Раніше він заявляв, що зможе закінчити війну ще до вступу на посаду президента, але під час передвиборчої кампанії, відповідаючи на запитання про часові рамки закінчення війни, він вже заговорив про «кілька місяців» і певні «складнощі».

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«Я сподіваюся, що у нас буде шість місяців. Ні, я думаю, сподіваюся, що набагато раніше, – сказав Трамп. – Послухайте, Росія втрачає багато молодих людей, так само як і Україна, і це взагалі не повинно було починатися».

Він також висловив жаль, що не зможе зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним до своєї інавгурації, підкресливши, що така зустріч була би недоречною до офіційного вступу на посаду.

«Я знаю, що Путін хотів би зустрітися, – сказав Трамп. – Не думаю, що було би доречно зустрітися до 20-го числа, що мені дуже не подобається, бо знаєте – щодня гинуть люди – багато, багато молодих людей».