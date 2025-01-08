У вівторок новообраний президент Штатів Дональд Трамп закликав країни-члени НАТО збільшити свої витрати на оборону до п’яти відсотків ВВП. Він вже давно заявляв, що вони недоплачують за захист, який мають від США.

Трамп закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону

«Всі вони можуть собі це дозволити, але це має бути п’ять відсотків, а не два, – сказав він журналістам. – Європа дає крихітну частку тих грошей, які даємо ми. Між нами океан, так? Чому ми даємо на мільярди й мільярди доларів більше, ніж Європа?»

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Минулого місяця Трамп, який давно скептично ставиться до НАТО – оплоту безпеки в Європі з часів Другої світової війни, повторив знайому погрозу вийти з Альянсу, якщо його члени не збільшать витрати.

У 2023 році 32 країни-члени НАТО встановили мінімальний рівень витрат на оборону – 2% валового внутрішнього продукту. Війна Росії в Україні підштовхнула Альянс до зміцнення свого східного флангу і збільшення витрат на оборону.

Більше по темі Україна готується до наступного засідання “Рамштайн” − Зеленський Воно має відбутися 9 січня за участі міністра оборони США Ллойда Остіна

Трамп – не єдиний високопосадовець, який закликає до збільшення витрат: минулого місяця генсек НАТО Марк Рютте також заявив, що «знадобиться набагато більше, ніж два відсотки».

Advertisement

Рютте також зауважив, що європейські країни не готові до загрози майбутньої війни з Росією, і закликав їх «форсувати» свої оборонні витрати.

Трамп звинуватив Байдена у початку повномасштабної війни

У своєму виступі у вівторок Трамп заявив, що президент Джо Байден вирішив, що Україна повинна мати можливість вступити до НАТО. За його словами, це, серед іншого, призвело до повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

«Десь на цьому етапі Байден сказав, що ні, вони повинні мати можливість вступити до НАТО. Що ж, Росія має когось на своєму порозі, і я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу», – сказав Трамп.

Насправді союзники по НАТО погодилися на членство України ще у 2008 році, коли президентом був республіканець Джордж Буш-молодший, а нещодавно США і Німеччина відмовилися від надання Києву членства через побоювання, що це може втягнути Альянс у війну з Росією.

Advertisement

Трамп пообіцяв домагатися якнайшвидшого укладення угоди, яка покладе край російській війні. Це викликає занепокоєння щодо подальшої американської військової допомоги Києву, яка була ключовим фактором, що допоміг йому протистояти нападу Москви.

Цей конфлікт «ніколи не повинен був розпочатися», – заявив Трамп у вівторок, додавши, що він «не повинен був розпочатися»: «Я гарантую вам, що якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося».