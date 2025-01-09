Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати Молдові допомогу, зокрема, вугіллям на тлі складної енергетичної ситуації у країні.

Про це він заявив у вечірньому зведенні.

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Україна готова допомогти Молдові в енергосфері

«Сьогодні я провів кілька міжнародних розмов. Молдова – Мая Санду. Звичайно, що найголовніше – це допомогти Молдові пройти складний період енергетичних викликів, не дати Москві розпалити соціальну напругу», - заявив він.

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За словами Зеленського, уся теперішня енергетична ситуація в Молдові, і зокрема на лівому березі Дністра, – це намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами проти влади в Молдові.

Президент України переконаний, що дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності «та на спільний наш рух у ЄС».

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У Придністров’ї почалися масові відключення опалення і гарячої води

Оператор з розподілу газу невизнаної придністровської республіки ТОВ «Тираспольтрансгаз-Придністров’я 1 січня розпочав масове відключення свої абонентів від газу.

Без опалення і гарячої води лишилися тисячі людей.

1 січня о 07:00 ранку Україна припинила транзит російського газу до Європи.

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Цей газ отримували кілька країн ЄС і невизнане Придністров’я.

Дефіцит потужності електроенергії у невизнаному Придністров’ї вже сягнув 30%. Через перенавантаження енергосистеми є ризик повного виходу її з ладу.

Газпром обіцяв припинити постачання газу до Молдови - подробиці

З 1 січня 2025 «Газпром» пообіцяв припинити постачання газу до Молдови через заборгованість з боку газотранспортної компанії «Молдовагаз».

У «Газпромі» стверджували, що Кишинів відмовляється врегулювати питання боргу і звинувачують «Молдовагаз» в порушенні контракту.

Мовляв, компанія систематично не виконує свої фінансові зобов’язання.