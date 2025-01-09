Північна Корея користується перевагами того, що її війська воюють разом з Росією проти України.

Армія КНДР набуває досвіду, який робить Пхеньян «більш здатним вести війну проти своїх сусідів», повідомляє Reuters з посиланням на заступницю посла США в ООН Дороті Камілла Ши

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КНДР може використати досвід в Україні у війні проти Південної Кореї

Понад 12 000 північнокорейських військових перебувають у Росії і минулого місяця почали бойові дії проти українських військ у Курській області Росії, заявила в Раді Безпеки ООН Ши.

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Північна Корея «отримує значну вигоду від отримання російської військової техніки, технологій і досвіду, що робить її більш здатною вести війну проти своїх сусідів», - зазначила Ши на засіданні, яке відбулося у зв’язку з тим, що Пхеньян заявив про випробування нової гіперзвукової балістичної ракети.

«У свою чергу, КНДР, ймовірно, буде прагнути використати ці вдосконалення для просування продажу зброї і контрактів на військову підготовку в усьому світі», - сказала вона.

Посол Північної Кореї в ООН Кім Сонг назвав ракетні випробовування частиною плану з посилення обороноздатності країни. Він звинуватив США у подвійних стандартах.

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«Коли кількість жертв серед цивільного населення в Газі перевищила 45 000 осіб, Сполучені Штати прикрасили огидні масові вбивства, вчинені Ізраїлем, правом на самооборону... Тим часом, вони ставлять під сумнів законне здійснення права на самооборону КНДР», - заявив Кім Сонг на засіданні Ради Безпеки.

У Росії відкинули звинувачення у космічній співпраці з КНДР

Посол Росії в ООН Василь Небензя повторив давнє звинувачення Москви в тому, що США, Південна Корея і Японія провокують Північну Корею військовими навчаннями.

Він також відкинув як «абсолютно необґрунтоване» твердження США про те, що Росія має намір поділитися з Пхеньяном супутниковими і космічними технологіями.

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«Такі заяви є останнім прикладом безпідставних домислів, спрямованих на очорнення двостороннього співробітництва між Російською Федерацією і дружньою державою КНДР», - сказав Небензя.

Посол Південної Кореї в ООН Джункук Хван заявив, що солдати Північної Кореї «по суті є рабами Кім Чен Ина, яким промили мізки, щоб вони жертвували своїм життям на далеких полях битв, щоб зібрати гроші для його режиму і отримати передові військові технології з Росії».