На киян і гостей столиці чекають магія льодового шоу, різдвяна автентика, сучасні музичні й театральні експерименти, а також гумор і драйв на вечірках і стендапах. Кожна подія має свій унікальний шарм, який зробить ваші вихідні незабутніми. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про найцікавіше, що готує Київ!
Магічне льодове шоу Harry On Ice від зірок Сонячного цирку
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Зірки легендарного Cirque du Soleil запрошують вас до захопливого, чарівного світу, який поєднує майстерність фігурного катання з артистичним цирковим мистецтвом. Ви станете свідком незабутнього шоу, де акробати й фігуристи буквально кидають виклик законам гравітації, створюючи дивовижне видовище.
Унікальні костюми, чудові декорації, вражаючий відеоряд та інтерактивні ефекти перенесуть вас до світу Гоґвортсу. На вас чекає участь у матчі з квідичу, битва з Темним Лордом і святковий бал. А атмосферу магії ви відчуєте ще у фоє, де можна буде пройти через платформу 9¾.
Думки вголос: Київ горить?
Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Коли: 10-12 січня, 11:00 - 18:00
Ціна: Від 450 грн. Квитки
Різдвяна феєрія в Пироговому
На один день Національний музей народної архітектури та побуту в Пироговому перетвориться на справжній епіцентр різдвяного дійства. Відчуйте себе посеред свята, сповненого українських традицій, що турботливо передавалися з покоління в покоління.
Що чекає на відвідувачів музею просто неба?
- Традиційні обряди, такі як водіння Дідуха, створення Павука із соломи та святкові співи.
- Автентичний Вертеп, у якому оживають біблійні історії та герої українського фольклору.
- Маланка, Василь і Коза — українські традиційні персонажі, які стануть вашими провідниками у святковий світ.
- Колядки та щедрівки у виконанні професійних музикантів і народних гуртів наповнять день радістю й теплом.
Де: вул. Академіка Тронька, 1 (Національний музей народної архітектури та побуту України)
Коли: 11 січня о 12.00
Ціна: Вхід 130 грн
ТНМК: Вертеп
ТНМК запрошують вас на святкове музичне шоу, яке вже стало невід’ємною частиною різдвяних свят для їхніх шанувальників. Це вертеп у сучасному стилі, де традиційні костюми гармонійно поєднуються з запальними ритмами.
У програмі будуть вже знайомі багатьом колядки в абсолютно нових музичних обробках. Хіп-хоп, сучасний реп і драйвові ритми гармонійно переплітаються зі щедрівками та колядками, створюючи єдине музичне шоу. Будуть також сюрпризи від учасників гурту, нові композиції та незабутня магія.
Де: ORIGIN STAGE, вул. Шота Руставелі, 16А
Коли: 11 січня, 18:30
Ціна: Від 449 грн. Квитки
Алла Волкова. “Трішки вагітна”
Алла Волкова — відома стендаперка — запрошує на вечір гумору, присвячений темі вагітності. Це унікальний виступ про власний життєвий досвід вагітності, у якому стендаперка розповість про зміни в своєму житті, з якими їй довелося стикнутися, неочікувані труднощі та кумедні ситуації. Глядача чекатимуть щирі та смішні історії з життя мисткині, гострий гумор та інтерактив із залом.
Де: Палац спорту, пл. Спортивна, 1
Коли: 11 січня, 18:00
Ціна: Від 200 грн. Квитки
Вечірка KURENI МОРСЬКІ
Сучасна музика, атмосфера моря та свободи чекають на вас у KURENI. Тут одеський шарм зустрічається зі столичною елегантністю, створюючи унікальну вечірку. У програмі виступ KRISTINA, чия музика гармонійно поєднує аналогове звучання та психоделічні мотиви. Музикант із унікальним стилем MAMAY, відомий своїми сетами на Burning Man. Його творчість — це мікс етноритмів і сучасної електроніки. А також тепла атмосфера, яка перенесе вас якомога ближче до хвиль Чорного моря.
Де: KURENI, Паркова дорога, 4
Коли: 11 січня, 18.00
Ціна: Від 300 грн. Квитки
Kyiv Modern-Ballet. Кармен.TV. Раду Поклітару
Раду Поклітару представляє “Кармен.TV”, створений за мотивами новели Проспера Меріме та опери Жоржа Бізе. Ця інтерпретація класичного сюжету переносить глядача у нову реальність: історію кохання та пристрасті Мікаела — колишня наречена Хосе — переживає через екран телевізора. Це не лише драматичне сценічне рішення, а й глибока метафора сучасності, де багато хто воліє спостерігати за життям через екран, уникаючи справжніх почуттів і реальності.
Де: Київська опера, вул. Межигірська, 2
Коли: 12 січня, 18:00
Ціна: Від 250 грн. Квитки
НАОНІ Оркестра. “Різдвяне Світло”
НАОНІ Оркестра поєднують традиції й сучасність, виконуючи колядки, щедрівки та відомі мелодії в оригінальних аранжуваннях. Цей колектив сім разів тріумфально здобував перемогу в проєкті “Битва оркестрів”. А за останні роки музичні експерименти ансамблю стали ще більш сміливими, новаторськими та несподіваними. Завдяки творчій співпраці з представниками сучасних музичних жанрів і провідними виконавцями української сцени, оркестр дав успішні спільні концерти з такими зірками, як ONUKA, Артем Пивоваров, Олег Скрипка, Руслана, Джамала, а також гуртами “Друга ріка”, Mad Heads, KozakSystem і багатьма іншими.
У програмі “Різдвяне Світло”:
- Популярні новорічні композиції з кінофільмів і мюзиклів.
- Колядки й щедрівки в сучасних музичних інтерпретаціях.
- Неймовірне виконання професійних музикантів.
Де: Культурний центр «Печерськ Палац», вул. Князів Острозьких, 3
Коли: 12 січня, 18:00
Ціна: Від 390 грн. Квитки
Підпільний Стендап: Качура, Коротков, Стенюк, Степанисько
У затишній атмосфері Underground Standup Club пройде вечір гумору за участі найкращих українських стендаперів. 20% від зібраних коштів будуть передані на потреби ЗСУ.
На сцені:
- Олександр Качура, один із Королів Крінжу з неймовірною авторською програмою.
- Женя Коротков, автор популярного “Розумного подкасту” та “Короткого Каналу”.
- Антон Стенюк, відомий своїми інтерактивами. Комік, який жартує та сміється над собою і навколишнім світом.
- Сергій Степанисько, який майстерно поєднує ерудицію з гумором. 8 років рацює у стендап-комедії та IT.
Де: Underground Standup Club, вул. Золотоворітська, 15
Коли: 12 січня, 18.00
Ціна: Від 300 грн. Квитки