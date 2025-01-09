На киян і гостей столиці чекають магія льодового шоу, різдвяна автентика, сучасні музичні й театральні експерименти, а також гумор і драйв на вечірках і стендапах. Кожна подія має свій унікальний шарм, який зробить ваші вихідні незабутніми. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про найцікавіше, що готує Київ!

Магічне льодове шоу Harry On Ice від зірок Сонячного цирку

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Зірки легендарного Cirque du Soleil запрошують вас до захопливого, чарівного світу, який поєднує майстерність фігурного катання з артистичним цирковим мистецтвом. Ви станете свідком незабутнього шоу, де акробати й фігуристи буквально кидають виклик законам гравітації, створюючи дивовижне видовище.

Унікальні костюми, чудові декорації, вражаючий відеоряд та інтерактивні ефекти перенесуть вас до світу Гоґвортсу. На вас чекає участь у матчі з квідичу, битва з Темним Лордом і святковий бал. А атмосферу магії ви відчуєте ще у фоє, де можна буде пройти через платформу 9¾.

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Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 10-12 січня, 11:00 - 18:00

Ціна: Від 450 грн. Квитки

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Різдвяна феєрія в Пироговому

На один день Національний музей народної архітектури та побуту в Пироговому перетвориться на справжній епіцентр різдвяного дійства. Відчуйте себе посеред свята, сповненого українських традицій, що турботливо передавалися з покоління в покоління.

Що чекає на відвідувачів музею просто неба?

  • Традиційні обряди, такі як водіння Дідуха, створення Павука із соломи та святкові співи.
  • Автентичний Вертеп, у якому оживають біблійні історії та герої українського фольклору.
  • Маланка, Василь і Коза — українські традиційні персонажі, які стануть вашими провідниками у святковий світ.
  • Колядки та щедрівки у виконанні професійних музикантів і народних гуртів наповнять день радістю й теплом.

Де: вул. Академіка Тронька, 1 (Національний музей народної архітектури та побуту України)

Коли: 11 січня о 12.00

Ціна: Вхід 130 грн

ТНМК: Вертеп

ТНМК запрошують вас на святкове музичне шоу, яке вже стало невід’ємною частиною різдвяних свят для їхніх шанувальників. Це вертеп у сучасному стилі, де традиційні костюми гармонійно поєднуються з запальними ритмами.

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У програмі будуть вже знайомі багатьом колядки в абсолютно нових музичних обробках. Хіп-хоп, сучасний реп і драйвові ритми гармонійно переплітаються зі щедрівками та колядками, створюючи єдине музичне шоу. Будуть також сюрпризи від учасників гурту, нові композиції та незабутня магія.

Де: ORIGIN STAGE, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 11 січня, 18:30

Ціна: Від 449 грн. Квитки

Алла Волкова. “Трішки вагітна”

Алла Волкова — відома стендаперка — запрошує на вечір гумору, присвячений темі вагітності. Це унікальний виступ про власний життєвий досвід вагітності, у якому стендаперка розповість про зміни в своєму житті, з якими їй довелося стикнутися, неочікувані труднощі та кумедні ситуації. Глядача чекатимуть щирі та смішні історії з життя мисткині, гострий гумор та інтерактив із залом.

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Де: Палац спорту, пл. Спортивна, 1

Коли: 11 січня, 18:00

Ціна: Від 200 грн. Квитки

Вечірка KURENI МОРСЬКІ

Сучасна музика, атмосфера моря та свободи чекають на вас у KURENI. Тут одеський шарм зустрічається зі столичною елегантністю, створюючи унікальну вечірку. У програмі виступ KRISTINA, чия музика гармонійно поєднує аналогове звучання та психоделічні мотиви. Музикант із унікальним стилем MAMAY, відомий своїми сетами на Burning Man. Його творчість — це мікс етноритмів і сучасної електроніки. А також тепла атмосфера, яка перенесе вас якомога ближче до хвиль Чорного моря.

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Де: KURENI, Паркова дорога, 4

Коли: 11 січня, 18.00

Ціна: Від 300 грн. Квитки

Kyiv Modern-Ballet. Кармен.TV. Раду Поклітару

Раду Поклітару представляє “Кармен.TV”, створений за мотивами новели Проспера Меріме та опери Жоржа Бізе. Ця інтерпретація класичного сюжету переносить глядача у нову реальність: історію кохання та пристрасті Мікаела — колишня наречена Хосе — переживає через екран телевізора. Це не лише драматичне сценічне рішення, а й глибока метафора сучасності, де багато хто воліє спостерігати за життям через екран, уникаючи справжніх почуттів і реальності.

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Де: Київська опера, вул. Межигірська, 2

Коли: 12 січня, 18:00

Ціна: Від 250 грн. Квитки

НАОНІ Оркестра. “Різдвяне Світло”

НАОНІ Оркестра поєднують традиції й сучасність, виконуючи колядки, щедрівки та відомі мелодії в оригінальних аранжуваннях. Цей колектив сім разів тріумфально здобував перемогу в проєкті “Битва оркестрів”. А за останні роки музичні експерименти ансамблю стали ще більш сміливими, новаторськими та несподіваними. Завдяки творчій співпраці з представниками сучасних музичних жанрів і провідними виконавцями української сцени, оркестр дав успішні спільні концерти з такими зірками, як ONUKA, Артем Пивоваров, Олег Скрипка, Руслана, Джамала, а також гуртами “Друга ріка”, Mad Heads, KozakSystem і багатьма іншими.

У програмі “Різдвяне Світло”:

  • Популярні новорічні композиції з кінофільмів і мюзиклів.
  • Колядки й щедрівки в сучасних музичних інтерпретаціях.
  • Неймовірне виконання професійних музикантів.

Де: Культурний центр «Печерськ Палац», вул. Князів Острозьких, 3

Коли: 12 січня, 18:00

Ціна: Від 390 грн. Квитки

Підпільний Стендап: Качура, Коротков, Стенюк, Степанисько

У затишній атмосфері Underground Standup Club пройде вечір гумору за участі найкращих українських стендаперів. 20% від зібраних коштів будуть передані на потреби ЗСУ.

На сцені:

  • Олександр Качура, один із Королів Крінжу з неймовірною авторською програмою.
  • Женя Коротков, автор популярного “Розумного подкасту” та “Короткого Каналу”.
  • Антон Стенюк, відомий своїми інтерактивами. Комік, який жартує та сміється над собою і навколишнім світом.
  • Сергій Степанисько, який майстерно поєднує ерудицію з гумором. 8 років рацює у стендап-комедії та IT.

Де: Underground Standup Club, вул. Золотоворітська, 15

Коли: 12 січня, 18.00

Ціна: Від 300 грн. Квитки

Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька - журналістка, магістр інформаційних та комп'ютерних технологій. Народилася і живе в Києві. Пише на різноманітні суспільно-політичні теми
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