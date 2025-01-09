На киян і гостей столиці чекають магія льодового шоу, різдвяна автентика, сучасні музичні й театральні експерименти, а також гумор і драйв на вечірках і стендапах. Кожна подія має свій унікальний шарм, який зробить ваші вихідні незабутніми. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про найцікавіше, що готує Київ!

Магічне льодове шоу Harry On Ice від зірок Сонячного цирку

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Зірки легендарного Cirque du Soleil запрошують вас до захопливого, чарівного світу, який поєднує майстерність фігурного катання з артистичним цирковим мистецтвом. Ви станете свідком незабутнього шоу, де акробати й фігуристи буквально кидають виклик законам гравітації, створюючи дивовижне видовище.

Унікальні костюми, чудові декорації, вражаючий відеоряд та інтерактивні ефекти перенесуть вас до світу Гоґвортсу. На вас чекає участь у матчі з квідичу, битва з Темним Лордом і святковий бал. А атмосферу магії ви відчуєте ще у фоє, де можна буде пройти через платформу 9¾.

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Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 10-12 січня, 11:00 - 18:00

Ціна: Від 450 грн. Квитки

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Різдвяна феєрія в Пироговому

На один день Національний музей народної архітектури та побуту в Пироговому перетвориться на справжній епіцентр різдвяного дійства. Відчуйте себе посеред свята, сповненого українських традицій, що турботливо передавалися з покоління в покоління.

Що чекає на відвідувачів музею просто неба?

Традиційні обряди, такі як водіння Дідуха, створення Павука із соломи та святкові співи.

Автентичний Вертеп, у якому оживають біблійні історії та герої українського фольклору.

Маланка, Василь і Коза — українські традиційні персонажі, які стануть вашими провідниками у святковий світ.

Колядки та щедрівки у виконанні професійних музикантів і народних гуртів наповнять день радістю й теплом.

Де: вул. Академіка Тронька, 1 (Національний музей народної архітектури та побуту України)

Коли: 11 січня о 12.00

Ціна: Вхід 130 грн

ТНМК: Вертеп

ТНМК запрошують вас на святкове музичне шоу, яке вже стало невід’ємною частиною різдвяних свят для їхніх шанувальників. Це вертеп у сучасному стилі, де традиційні костюми гармонійно поєднуються з запальними ритмами.

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У програмі будуть вже знайомі багатьом колядки в абсолютно нових музичних обробках. Хіп-хоп, сучасний реп і драйвові ритми гармонійно переплітаються зі щедрівками та колядками, створюючи єдине музичне шоу. Будуть також сюрпризи від учасників гурту, нові композиції та незабутня магія.

Де: ORIGIN STAGE, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 11 січня, 18:30

Ціна: Від 449 грн. Квитки

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