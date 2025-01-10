Схоже, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні дістала дипломатичного кролика з капелюха.
Протягом останніх десятиліть Іран мав відносно добрі відносини з Італією, якщо порівнювати з західноєвропейськими урядами, але минулого місяця Тегеран застеріг Рим від прогинання перед «політичними і ворожими цілями» США, після того як у Мілані за ордером Міністерства юстиції США був заарештований іранський інженер за атаку з використанням безпілотника в Йорданії минулого року.
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Кілька днів по тому в Ірані ув’язнили італійську журналістку, і багато хто назвав її “розмінною монетою”. 19 грудня 29-річна кореспондентка консервативного італійського таблоїду Il Foglio Чечілія Сала була заарештована за нібито «порушення закону Ісламської Республіки Іран». Її помістили у тегеранську в’язницю «Евін».
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Але в середу Іран звільнив її без пояснення причин, і вона сіла на літак до Риму.
Офіс Мелоні назвав повернення Сали великим успіхом, заявивши: «Завдяки інтенсивній роботі через дипломатичні й розвідувальні канали наша співвітчизниця була звільнена іранською владою і повертається до Італії».
Батько журналістки Ренато Сала подякував уряду за «виняткову роботу», додавши, що у нього склалося враження, що це був результат «шахової партії, яку розіграли більше, ніж двоє».
Було би дивно, якби час візиту Мелоні до новообраного президента США Дональда Трампа на його курорт у Флориді минулими вихідними був суто випадковим збігом. Ні Трамп, ні Мелоні не розкрили характер їхньої суботньої розмови за обіднім столом, але італійська прем’єрка заявила, що пішла з неї «задоволеною», і схвально оцінила «атмосферу взаємності».
У зв’язку з цим виникає питання: чи мала зустріч із Трампом якесь відношення до звільнення італійської журналістки? Якщо так, то Трамп, схоже, дослухається до Мелоні, що робить її єдиним правим лідером у Європі, який непохитно підтримує Україну, а також має почесне місце за столом нової американської адміністрації.
Trump, Marco Rubio, and Italy's Giorgia Meloni stop by an event in ballroom at Mar-a-Lago tonight. pic.twitter.com/oDnRLPTK3Y— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 5, 2025
47-річна італійська прем’єр-міністерка зачарувала найближче оточення Трампа своєю усмішкою та рідкісною рисою континентального консерватизму. Якщо і як команда Трампа вирішила дилему Мелоні, це може пролити вкрай необхідне світло на плани щодо міжнародного співробітництва Трампа, лозунгом якого є «Америка понад усе».
Поки що світові лідери, м’яко кажучи, спантеличені його планами. Минулого вівторка Трамп провів прес-конференцію на своєму курорті у Флориді, на якій він, окреслюючи свої зовнішньополітичні позиції, висунув такі ідеї, як анексія Канади як 51-го штату, примушення Данії продати йому Гренландію, силове повернення Панамського каналу, перейменування Мексиканської затоки на «Американську затоку» тощо.
Данія, звісно ж, відреагувала відповідно, та й реакція інших європейських лідерів була далеко не позитивною. Вони не стримували свого презирства, особливо щодо втручання у державні справи Ілона Маска – найбагатшої людини у світі, який став новим дипломатичним соратником Трампа.
Як повідомляє CNN, президент Франції Емманюель Макрон попередив, що Маск підживлює новий «міжнародний реакційний рух», а прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Маск перейшов «межу», коли назвав британського міністра, відповідального за захист дітей, «апологетом зґвалтувань», і сказав, що йому місце в тюрмі.
Натомість стосунки Трампа і Маска з Мелоні можна було б назвати майже любовним романом. Ходили чутки, що між тричі розлученим засновником Space X і незаміжньою Мелоні зароджувався роман. Після того, як їх помітили разом на церемонії нагородження в Нью-Йорку у вересні, матері Маска Мей, яка також була присутня на церемонії, довелося пояснити, що вони з сином повернулися в готель разом.
Мелоні – не єдиний правий союзник Трампа в Європі (Віктор Орбан також був запрошений до Мар-а-Лаго минулого року), але вона, безумовно, єдина з-поміж правих лідерів європейських країн налаштована продовжувати військову допомогу Києву.
Це додає ще один штрих до дилеми Мелоні: два роки тому Іран почав постачати Росії ударні дрони Shahed, і деякі експерти з питань зовнішньої політики заявили, що настав час для США та Ізраїлю атакувати іранські ядерні об’єкти. Іран, за всіма ознаками, є співучасником звірств Кремля в Україні.
Якщо для Мелоні коли-небудь і був зручний момент для того, щоб просити США піти на поступки Ірану, то це був не той час. І, враховуючи минулі висловлювання Трампа про роль Тегерана в нападі на Ізраїль, буде дуже незвично, якщо він задовольнить таке прохання, коли повернеться до Овального кабінету наприкінці цього місяця.
І все ж Мелоні була в Мар-а-Лаго, де обідала зі своїми улесливими шанувальниками, і вона стикнулася саме з такою проблемою.
Exclusive close-up footage: Trump appears with Italian PM Georgia Meloni at Mar-a-Lago as he greets supporters ahead of a film screening tonight about lawfare. pic.twitter.com/mecbmER0S6— Iris Tao (@IrisTaoTV) January 5, 2025
16 грудня Мохаммад Абедіні був заарештований у міланському аеропорту Мальпенса, і влада США вимагала його екстрадиції до Америки, звинувачуючи його в постачанні Ірану технології безпілотників, які були використані під час нападу в Йорданії в січні 2024 року, в результаті якого загинуло троє американських солдатів. Міністерство закордонних справ Ірану назвало крок Італії «незаконним актом, здійсненим на вимогу США відповідно до їхніх політичних і ворожих цілей утримувати іранських громадян у заручниках в різних точках світу».
У коментарях після зустрічі у Флориді не було жодної згадки про іранську справу, як і про будь-які суттєві політичні дискусії. Трамп зазначив лише: «Сьогодні ми просто вечеряємо», і додав, що «вона дійсно взяла Європу штурмом».
Зі свого боку, Мелоні сказала лише: «Все пройшло добре. Я більш ніж задоволена. Ми готові працювати разом у конструктивному ключі, в атмосфері взаємності».
Звичайно, до 20 січня президентом США залишається Джо Байден, і пізніше цього тижня, під час свого останнього державного візиту в Європу, він зустрінеться в Римі з Мелоні і матиме аудієнцію у Папи Франциска у Ватикані.
Але колеса правосуддя в Італії обертаються повільно: як повідомила у вівторок туринська газета La Stampa, прохання Абедіні про зміну запобіжного заходу на домашній арешт апеляційний суд Мілану розгляне 15 січня. Це означає, що слухання про його екстрадицію майже напевно відбудеться вже за президентства Трампа.
Якщо італійські суди призначать йому домашній арешт або згодом відхилять запит США на екстрадицію, це може стати хорошим натяком для лівих європейських лідерів, куди звернутися, щоб донести важливе послання до наступного президента США.