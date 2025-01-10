Схоже, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні дістала дипломатичного кролика з капелюха. Протягом останніх десятиліть Іран мав відносно добрі відносини з Італією, якщо порівнювати з західноєвропейськими урядами, але минулого місяця Тегеран застеріг Рим від прогинання перед «політичними і ворожими цілями» США, після того як у Мілані за ордером Міністерства юстиції США був заарештований іранський інженер за атаку з використанням безпілотника в Йорданії минулого року. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Кілька днів по тому в Ірані ув’язнили італійську журналістку, і багато хто назвав її “розмінною монетою”. 19 грудня 29-річна кореспондентка консервативного італійського таблоїду Il Foglio Чечілія Сала була заарештована за нібито «порушення закону Ісламської Республіки Іран». Її помістили у тегеранську в’язницю «Евін». Більше по темі Трамп заявив про підготовку до зустрічі з Путіним Наразі конкретних термінів зустрічі майбутній американський лідер не озвучив. Але в середу Іран звільнив її без пояснення причин, і вона сіла на літак до Риму. Офіс Мелоні назвав повернення Сали великим успіхом, заявивши: «Завдяки інтенсивній роботі через дипломатичні й розвідувальні канали наша співвітчизниця була звільнена іранською владою і повертається до Італії». Advertisement Батько журналістки Ренато Сала подякував уряду за «виняткову роботу», додавши, що у нього склалося враження, що це був результат «шахової партії, яку розіграли більше, ніж двоє». Було би дивно, якби час візиту Мелоні до новообраного президента США Дональда Трампа на його курорт у Флориді минулими вихідними був суто випадковим збігом. Ні Трамп, ні Мелоні не розкрили характер їхньої суботньої розмови за обіднім столом, але італійська прем’єрка заявила, що пішла з неї «задоволеною», і схвально оцінила «атмосферу взаємності». У зв’язку з цим виникає питання: чи мала зустріч із Трампом якесь відношення до звільнення італійської журналістки? Якщо так, то Трамп, схоже, дослухається до Мелоні, що робить її єдиним правим лідером у Європі, який непохитно підтримує Україну, а також має почесне місце за столом нової американської адміністрації. Advertisement

Trump, Marco Rubio, and Italy's Giorgia Meloni stop by an event in ballroom at Mar-a-Lago tonight. pic.twitter.com/oDnRLPTK3Y — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 5, 2025

47-річна італійська прем’єр-міністерка зачарувала найближче оточення Трампа своєю усмішкою та рідкісною рисою континентального консерватизму. Якщо і як команда Трампа вирішила дилему Мелоні, це може пролити вкрай необхідне світло на плани щодо міжнародного співробітництва Трампа, лозунгом якого є «Америка понад усе». Поки що світові лідери, м’яко кажучи, спантеличені його планами. Минулого вівторка Трамп провів прес-конференцію на своєму курорті у Флориді, на якій він, окреслюючи свої зовнішньополітичні позиції, висунув такі ідеї, як анексія Канади як 51-го штату, примушення Данії продати йому Гренландію, силове повернення Панамського каналу, перейменування Мексиканської затоки на «Американську затоку» тощо. Advertisement Данія, звісно ж, відреагувала відповідно, та й реакція інших європейських лідерів була далеко не позитивною. Вони не стримували свого презирства, особливо щодо втручання у державні справи Ілона Маска – найбагатшої людини у світі, який став новим дипломатичним соратником Трампа. Як повідомляє CNN, президент Франції Емманюель Макрон попередив, що Маск підживлює новий «міжнародний реакційний рух», а прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Маск перейшов «межу», коли назвав британського міністра, відповідального за захист дітей, «апологетом зґвалтувань», і сказав, що йому місце в тюрмі. Advertisement «Вона дійсно взяла Європу штурмом» Дональд Трамп Натомість стосунки Трампа і Маска з Мелоні можна було б назвати майже любовним романом. Ходили чутки, що між тричі розлученим засновником Space X і незаміжньою Мелоні зароджувався роман. Після того, як їх помітили разом на церемонії нагородження в Нью-Йорку у вересні, матері Маска Мей, яка також була присутня на церемонії, довелося пояснити, що вони з сином повернулися в готель разом. Мелоні – не єдиний правий союзник Трампа в Європі (Віктор Орбан також був запрошений до Мар-а-Лаго минулого року), але вона, безумовно, єдина з-поміж правих лідерів європейських країн налаштована продовжувати військову допомогу Києву. Advertisement Це додає ще один штрих до дилеми Мелоні: два роки тому Іран почав постачати Росії ударні дрони Shahed, і деякі експерти з питань зовнішньої політики заявили, що настав час для США та Ізраїлю атакувати іранські ядерні об’єкти. Іран, за всіма ознаками, є співучасником звірств Кремля в Україні. Якщо для Мелоні коли-небудь і був зручний момент для того, щоб просити США піти на поступки Ірану, то це був не той час. І, враховуючи минулі висловлювання Трампа про роль Тегерана в нападі на Ізраїль, буде дуже незвично, якщо він задовольнить таке прохання, коли повернеться до Овального кабінету наприкінці цього місяця. І все ж Мелоні була в Мар-а-Лаго, де обідала зі своїми улесливими шанувальниками, і вона стикнулася саме з такою проблемою.

Exclusive close-up footage: Trump appears with Italian PM Georgia Meloni at Mar-a-Lago as he greets supporters ahead of a film screening tonight about lawfare. pic.twitter.com/mecbmER0S6 — Iris Tao (@IrisTaoTV) January 5, 2025