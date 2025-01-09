Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку американському народу через пожежі у Лос-Анджелесі, пише Укрінформ, цитуючи повідомлення голови Української держави у соцмережі Х.
«Жахливі кадри руйнувань, спричинених лісовими пожежами в Каліфорнії. Бажаємо безпеки всім постраждалим громадам і мешканцям, а також успіху пожежникам та службам швидкого реагування, які відважно борються зі смертоносним полум’ям.
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Висловлюємо підтримку нашим американським друзям і сподіваємося на якнайшвидше подолання руйнівної стихії», - зазначив Зеленський.
Пожежі у Каліфорнії - що відомо
Стихійна лісова пожежа та потужний штормовий вітер, який швидко роздмухує полум’я, спричинили серйозну небезпеку в околицях Лос-Анджелеса, де розташовані будинки знаменитостей, примусивши десятки людей до термінової евакуації.
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Унаслідок пожеж 400 тис. людей залишаються без електроенергії. Близько 1000 будівель згоріли. Понад 100 тис. людей змушені евакуюватися з Ітона, Херста та елітного району Пасіфік Палісейдс.
За попередніми оцінками, збитки, яких завдали лісові пожежі в регіоні, складають від 52 млрд до 57 млрд дол.