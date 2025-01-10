У п’ятницю Кремль заявив, що президент Володимир Путін відкритий для переговорів з Дональдом Трампом, після того, як новий президент США заявив, що зустріч між ними готується.

Путін готовий зустрітися з Трампом - подробиці

«Президент неодноразово заявляв про свою відкритість до контактів з міжнародними лідерами, в тому числі з президентом США, включаючи Дональда Трампа», - сказав журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

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У четвер Трамп заявив, що зустріч з Путіним готується.

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«Він хоче зустрітися, і ми її організовуємо», - сказав Трамп на зустрічі з губернаторами-республіканцями на своєму курорті Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

«Президент Путін хоче зустрітися, він сказав про це навіть публічно, і ми повинні покінчити з цією війною, це кривавий безлад», - сказав він.

Кремль привітав «готовність Трампа вирішувати проблеми шляхом діалогу», заявив Пєсков у п’ятницю, додавши, що Москва не має жодних передумов для проведення зустрічі.

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«Ніяких умов не потрібно. Потрібне лише взаємне бажання і політична воля вирішувати проблеми шляхом діалогу», - сказав Пєсков журналістам на щоденному брифінгу.

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Сподівання Трампа на швидке завершення конфлікту викликали занепокоєння в Києві, що Україну можуть змусити прийняти мирну угоду на умовах, вигідних Москві.

Вашингтон надав Україні допомогу на десятки мільярдів доларів відтоді, як Росія розпочала повномасштабний військовий наступ у лютому 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без такої підтримки його країна програла б конфлікт.

Він переконує Трампа підтримати його пропозицію «миру через силу», домагаючись захисту НАТО і конкретних західних гарантій безпеки в рамках будь-якого врегулювання, спрямованого на припинення бойових дій.

Міністерство закордонних справ України відкинуло коментарі Трампа щодо будь-якої майбутньої зустрічі з Путіним.

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«Трамп і раніше говорив про плани такої зустрічі, тому ми не бачимо в цьому нічого нового, - заявив речник МЗС Георгій Тихий.

«Наша позиція дуже проста: ми всі в Україні хочемо справедливого завершення війни для України, і ми бачимо, що президент Трамп також налаштований на завершення війни», - сказав він, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

За словами Тихого, Україна готується до дискусій на високому рівні між Києвом і Вашингтоном «одразу» після інавгурації, в тому числі між Трампом і Зеленським.