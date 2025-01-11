У додатку «Дія» відновили актові записи про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
«Ховайте паперові документи на поличку, у Дії знову доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені», - написав він.
Мін’юст відновив роботу основних сервісів держреєстру після кібератаки
Напередодні у Міністерстві юстиції повідомили, що відновили роботу всіх основних сервісів електронного порталу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
На порталі знову доступні:
- безкоштовний пошук інформації в реєстрі;
- формування витягів;
- отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу;
- доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.
Кібератака на державні реєстри
19 грудня росіяни здійснили одну з найбільш масштабних кібератак на українські державні ресурси. Тоді тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
Згодом Мін’юст відновив роботу трьох основних реєстрів нотаріату - Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.
Також після масштабної російської кібератаки у системі державних реєстрів запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).