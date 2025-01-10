Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн”),  яке відбулося 9 січня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Що відбулося на “Рамштайні” − подробиці

Головними досягненнями він назвав затвердження дорожніх карт розвитку ЗСУ до 2027 року.

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Йдеться про коаліції з авіації, ППО, морських спроможностей, артилерії, бронетехніки, ІТ, дронів, розмінування, які визначають ключові цілі ЗСУ на найближчі роки.

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Пакети військової допомоги від партнерів на “Рамштайн”

У межах “Рамштайну” Україна отримала такі пакети допомоги від країн-союзниць:

    • США: 500 млн доларів (ракети для ППО, ракети “повітря-повітря”, обладнання для F-16).
    • Канада: 440 млн канадських доларів (боєприпаси, дрони, “данська модель”).
    • Велика Британія та союзники: 30 тис. безпілотників на 45 млн доларів.
    • Норвегія: 700 млн норвезьких крон на закупівлю дронів.
    • Німеччина: 6 систем ППО IRIS-T та 50 ракет-перехоплювачів.
    • Ісландія: 2 млн євро на виробництво зброї за “данською моделлю”.

Умєров наголосив, що Україна перейшла на новий рівень співпраці з партнерами, який передбачає не лише закриття нагальних потреб, а й побудову довгострокових спроможностей ЗСУ.

Міністр також провів зустрічі з колегами зі США, Норвегії, Італії та Нідерландів, на яких обговорив конкретні плани щодо підтримки України у 2025 році.

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Наразі обговорюється можливість співголовування “Рамштайну” європейськими країнами разом з Україною.

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Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” відбудеться в лютому.

Умєров своєю чергою зазначив, що Україна хоче, щоб США “залишилися і посилили присутність” на наступних зустрічах “Рамштайну”. Він також повідомив, що обговорюється можливість співголовування “Рамштайну” європейськими країнами разом з Україною.

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9 січня під час відкриття 25-того засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі “Рамштайн” міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги для України.

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