У Торецьку на Донеччині російські окупанти переодягаються в цивільний одяг, що є порушенням правил ведення війни.

Про це повідомили у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

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Росіяни переодягаються в цивільних у Торецьку

Черговий воєнний РФ зафіксували аеророзвідники підрозділу «Гюрза» 28-ї бригади.

Переодягненого ворога помітили під час переміщення та розвідувальної-диверсійної діяльності.

Фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

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У такий спосіб російська піхота намагається замаскуватися та відвести від себе увагу. Однак, окупантів видає однаковий одяг, поведінка, а інколи навіть і зброя.

«Утім, це все одно ускладнює роботу наших воїнів. Адже ЗСУ не «стріляє в усе, що рухається», як це роблять окупанти», - наголошують українські захисники.

Більше по темі Сили оборони вдарили по російському командному пункту на Донеччині ЗСУ уразили командний пункт 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ.

Фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

ЗСУ б’ють по командних пунктах РФ на Донеччині

Сьогодні українські військові вдарили по командному пункту росіян у Новогродівці на Донеччині. Під прицілом опинився пункт 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ.

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8 січня українські воїни завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ у місті Харцизьк.

10 січня Збройні сили України атакували по пункт управління 3-го армійського корпусу росіян у тимчасово окупованому Світлодарську.