Кількість жертв масштабних пожеж у районі Лос-Анджелеса в штаті Каліфорнія зросла щонайменше до 16 осіб.
Про це повідомляє DW.
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Тіла п’ятьох загиблих виявлені у районі Пасифік-Палісейдс, інших одинадцятьох жертв - у передмісті Пасадена та його околицях. Ще 13 людей вважаються зниклими безвісти.
Масштабні пожежі в Каліфорнії
В окрузі вирують шість лісових пожеж.
Найбільша з них - у районі Пасифік-Палісейдс - поширилась ще приблизно на 400 гектарів, знищивши загалом 5300 будівель.
Водночас пожежникам вдалося локалізувати 11% площі цієї пожежі порівняно із попереднім показником у 8%. Крім цього, екстрені служби прозвітували про невеликий успіх у локалізації пожежі «Ітон».
На поширених у соцмережах відео видно, що над містом підіймаються вогняні смерчі. Рятувальні служби продовжують боротьбу із вогнем, проте ситуація залишається критичною.
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Синоптики попередили про сильний вітер до кінця вихідних, що може ускладнити гасіння пожеж і призвести до їх подальшого поширення.
Через пожежі в Каліфорнії понад 50 зірок втратили домівки
Стихійна лісова пожежа та потужний штормовий вітер, який швидко роздмухує полум’я, спричинили серйозну небезпеку на околицях Лос-Анджелеса, де розташовані оселі знаменитостей.
Свої будинки втратили понад 50 відомих людей.
Серед них - актори Лейтон Містер, Адам Броуді, Кемерон Метісон, Браян Грінберг, Ентоні Гопкінс, телеведучі Рікі Лейк, Спенсер Пратт і Хейді Монтаг.