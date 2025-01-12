Кількість жертв масштабних пожеж у районі Лос-Анджелеса в штаті Каліфорнія зросла щонайменше до 16 осіб.

Про це повідомляє DW.

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Тіла п’ятьох загиблих виявлені у районі Пасифік-Палісейдс, інших одинадцятьох жертв - у передмісті Пасадена та його околицях. Ще 13 людей вважаються зниклими безвісти.

Масштабні пожежі в Каліфорнії

В окрузі вирують шість лісових пожеж.

Найбільша з них - у районі Пасифік-Палісейдс - поширилась ще приблизно на 400 гектарів, знищивши загалом 5300 будівель.

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Водночас пожежникам вдалося локалізувати 11% площі цієї пожежі порівняно із попереднім показником у 8%. Крім цього, екстрені служби прозвітували про невеликий успіх у локалізації пожежі «Ітон».

На поширених у соцмережах відео видно, що над містом підіймаються вогняні смерчі. Рятувальні служби продовжують боротьбу із вогнем, проте ситуація залишається критичною.

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Синоптики попередили про сильний вітер до кінця вихідних, що може ускладнити гасіння пожеж і призвести до їх подальшого поширення.

Через пожежі в Каліфорнії понад 50 зірок втратили домівки

Стихійна лісова пожежа та потужний штормовий вітер, який швидко роздмухує полум’я, спричинили серйозну небезпеку на околицях Лос-Анджелеса, де розташовані оселі знаменитостей.

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Свої будинки втратили понад 50 відомих людей.

Серед них - актори Лейтон Містер, Адам Броуді, Кемерон Метісон, Браян Грінберг, Ентоні Гопкінс, телеведучі Рікі Лейк, Спенсер Пратт і Хейді Монтаг.