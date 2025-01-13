Майбутній радник новообраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц вважає, що Україна стикається з браком людських ресурсів, бо призовний вік вищий за 18 років, заявив він телеканалу ABC News.
Брак людських ресурсів у ЗСУ − що каже Волц
Майк Волц наголосив, що Україна має “піти ва-банк” у вирішенні проблеми нестачі людських ресурсів на війні.
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“Коли ми чуємо про моральні труднощі та ситуацію на фронті, варто зазначити про те, якщо українці закликають увесь світ підтримати демократію, ідучи ва-банк, то й вони мають піти ва-банк”, − додав Волц.
За його словами, США хочуть бачити, як Україна вирішує “проблеми людських ресурсів на війні”.
“Вони [українські військові − ред.] справді воюють мужньо, вони справді прийняли дуже благородну і тяжку місію, але нам потрібно побачити, як ця нестача людських ресурсів вирішується”, − підсумував радник Трампа.
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Кремлі відповів, що Путін готовий до зустрічі з Трампом. Аналітики ISW писали, що Росія не змінює своїх умов для завершення війни.