Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне повідомила, що цього тижня Литва передасть Україні 4500 безпілотників на 5 млн євро, написала вона в соцмережі Х.

Литва передасть Україні 4500 безпілотників − подробиці

“Я з гордістю повідомляю, що цього тижня Литва передасть Україні 4500 безпілотників вартістю 5 мільйонів євро”, − пояснила Шакалієне.

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Вона додала, що уряд Литви затвердив нову процедуру передачі державних активів, яка дозволить пришвидшити надання допомоги Україні.

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Тисячі безпілотників, які литовський уряд обіцяв передати Україні до кінця 2024 року, досі не надали, вони перебувають на армійських складах.

Литва інвестує у виробництво української ракети-дрона “Паляниця”

Литва інвестує у виробництво ракети-дрона “Паляниця”, повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками міжурядових консультацій з делегацією з Литви за підсумками міжурядових консультацій з делегацією країни.

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Польський міністр оборони дорікнув українським біженцям за розкіш.

У листопаді стало відомо, що Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів. 

Відповідний Меморандум підписали міністри оборони обох країн. 

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