Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне повідомила, що цього тижня Литва передасть Україні 4500 безпілотників на 5 млн євро, написала вона в соцмережі Х.

Литва передасть Україні 4500 безпілотників − подробиці

“Я з гордістю повідомляю, що цього тижня Литва передасть Україні 4500 безпілотників вартістю 5 мільйонів євро”, − пояснила Шакалієне.

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Вона додала, що уряд Литви затвердив нову процедуру передачі державних активів, яка дозволить пришвидшити надання допомоги Україні.

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Тисячі безпілотників, які литовський уряд обіцяв передати Україні до кінця 2024 року, досі не надали, вони перебувають на армійських складах.