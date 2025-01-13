Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне повідомила, що цього тижня Литва передасть Україні 4500 безпілотників на 5 млн євро, написала вона в соцмережі Х.
Литва передасть Україні 4500 безпілотників − подробиці
“Я з гордістю повідомляю, що цього тижня Литва передасть Україні 4500 безпілотників вартістю 5 мільйонів євро”, − пояснила Шакалієне.
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Вона додала, що уряд Литви затвердив нову процедуру передачі державних активів, яка дозволить пришвидшити надання допомоги Україні.
Тисячі безпілотників, які литовський уряд обіцяв передати Україні до кінця 2024 року, досі не надали, вони перебувають на армійських складах.
I am proud to share that Lithuania is sending 4,500 drones worth 5 million euros to Ukraine this week.— Dovilė Šakalienė (@DSakaliene) January 12, 2025
In addition, during the last Government meeting, we approved a new faster procedure for transferring state assets. These changes will significantly reduce the time required for… pic.twitter.com/332p7A4Q6D
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Відповідний Меморандум підписали міністри оборони обох країн.