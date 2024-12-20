Литва готова інвестувати у виробництво ракети-дрона “Паляниця”, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками міжурядових консультацій з делегацією з Литви за підсумками міжурядових консультацій з делегацією країни.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що відбулися міжурядові консультації з литовською делегацією.

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Він наголосив на важливості стратегічного партнерства України та Литви для всієї Європи та зазначив, що під час зустрічі було зроблено значні кроки для його зміцнення.

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Сторони обговорили ключові питання подальшої співпраці, зокрема, посилення обороноздатності України та Європи. Шмигаль подякував Литві за всебічну підтримку та особливо відзначив рішення Литви інвестувати у виробництво української ракети-дрона “Паляниця”.

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Ми вдячні за передачу Литвою обладнання з виведених з експлуатації Інгалінської АЕС та Вільнюської ТЕС. Сподіваємося на подальшу співпрацю на цьому напрямку Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Він закликав європейських партнерів розробити механізм, за яким Україна отримає кошти не лише від прибутків заморожених російських активів, а і самі ці активи.

“Агресор має заплатити. Це справедливо”, − закцентував Шмигаль.

До Києва прибув прем’єр Литви − подробиці

Сьогодні, 20 грудня, в Києві розпочалися міжурядові консультації з делегацією міністрів з Литви на чолі з новопризначеним прем’єром цієї країни Гінтаутасом Палуцкасом.

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Прем’єр-міністр України оголосив про початок міжурядових консультацій із литовською делегацією на чолі з Прем’єр-міністром Гінтаутасом Палуцкасом.

Під час зустрічі планується обговорити широкий спектр питань, зокрема, посилення обороноздатності України та Європи, а також членство України в ЄС та НАТО.