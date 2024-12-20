Литва готова інвестувати у виробництво ракети-дрона “Паляниця”, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками міжурядових консультацій з делегацією з Литви за підсумками міжурядових консультацій з делегацією країни.
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що відбулися міжурядові консультації з литовською делегацією.
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Він наголосив на важливості стратегічного партнерства України та Литви для всієї Європи та зазначив, що під час зустрічі було зроблено значні кроки для його зміцнення.
Сторони обговорили ключові питання подальшої співпраці, зокрема, посилення обороноздатності України та Європи. Шмигаль подякував Литві за всебічну підтримку та особливо відзначив рішення Литви інвестувати у виробництво української ракети-дрона “Паляниця”.
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Він закликав європейських партнерів розробити механізм, за яким Україна отримає кошти не лише від прибутків заморожених російських активів, а і самі ці активи.
“Агресор має заплатити. Це справедливо”, − закцентував Шмигаль.
До Києва прибув прем’єр Литви − подробиці
Сьогодні, 20 грудня, в Києві розпочалися міжурядові консультації з делегацією міністрів з Литви на чолі з новопризначеним прем’єром цієї країни Гінтаутасом Палуцкасом.
Прем’єр-міністр України оголосив про початок міжурядових консультацій із литовською делегацією на чолі з Прем’єр-міністром Гінтаутасом Палуцкасом.
Під час зустрічі планується обговорити широкий спектр питань, зокрема, посилення обороноздатності України та Європи, а також членство України в ЄС та НАТО.
Литва виділила 10 млн євро на виробництво українських дронів
У листопаді стало відомо, що Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів.
Відповідний Меморандум підписали міністри оборони обох країн.
Напередодні стало відомо, що Швеція також виділить гроші на виробництво українських далекобійних дронів.
Фінансування відбуватиметься за “данською моделлю”. Цей формат передбачає закупівлю озброєння безпосередньо в українських оборонних підприємств.