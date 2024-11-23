Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів.

Відповідний Меморандум підписали міністри оборони обох країн.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомив очільник українського оборонного відомства Рустем Умєров.

Литва виділить гроші на українські дрони

За словами міністра оборони України, це довгострокова угода.

Наразі сторони погодили перший транш у 10 мільйонів євро.

Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту «Паляниця».

Advertisement

Очікується, що гроші на підтримку українських DeepStrike перерахують найближчим часом.

Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів

Напередодні стало відомо, що Швеція також виділить гроші на виробництво українських далекобійних дронів.

Фінансування відбуватиметься за «данською моделлю». Цей формат передбачає закупівлю озброєння безпосередньо в українських оборонних підприємств.

Більше по темі Експерти сумніваються, що надання мін США Україні змінить ситуацію на фронті На думку експерта, чим більше зброї отримає Україна, тим краще, але оцінити потенційний вплив американських мін складніше.

Крім того, Україна та Швеція обговорили оснащення бригад ЗСУ, а також плани фінансування допомоги на 2025 рік.