Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів. 

Відповідний Меморандум підписали міністри оборони обох країн. 

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Про це повідомив очільник українського оборонного відомства Рустем Умєров. 

Литва виділить гроші на українські дрони 

За словами міністра оборони України, це довгострокова угода. 

Наразі сторони погодили перший транш у 10 мільйонів євро. 

Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту «Паляниця». 

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Очікується, що гроші на підтримку українських DeepStrike перерахують найближчим часом.

Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів

Напередодні стало відомо, що Швеція також виділить гроші на виробництво українських далекобійних дронів. 

Фінансування відбуватиметься за «данською моделлю». Цей формат передбачає закупівлю озброєння безпосередньо в українських оборонних підприємств. 

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