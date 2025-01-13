Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа отримає найсильніші позиції в питаннях України після інавгурації Трампа.

Про це повідомила пресслужба Білого дому з посиланням на інтерв’ю Блінкена CBS News.

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Адміністрація Байдена передасть Трампу найсильніші позиції щодо України − подробиці

Блінкен зауважив, що Штати надали Україні 102 млрд допомоги, а союзникам і партнерам − 158 млрд.

“Я вважаю, що для будь-кого з нас немає особливого сенсу спекулювати на цьому етапі. Що має сенс, так це переконатися, що ми надамо наступній адміністрації, ми надамо прийдешній адміністрації Трампа, найсильніші позиції для того, щоби вона могла реалізовувати політику по всьому світу − чи то в питаннях України, чи то в інших”, − підсумував держсекретар США.

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