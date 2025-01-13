Світовий Конґрес Українців оголошує масштабну адвокаційну кампанію до третіх роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну — Stand with Ukraine.

Мета кампанії — нагадати світу про третій рік повномасштабної війни та наслідки російського вторгнення для України і світу, а також закликати демократичні уряди мобілізувати підтримку для України, посилити тиск на Росію з метою припинення війни та відновлення територіальної цілісності України. Світова акція відбувається за підтримки International Center For Ukraine Victory (ICUV) та Communities Army of Ukraine (CAU).

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

“Всесвітня акція СКУ спрямована насамперед на національні уряди демократичних країн світу,” — каже Президент СКУ Павло Ґрод. — “У цей вирішальний час маємо об’єднати усі зусилля, щоб підтримати Україну, допомогти у її боротьбі за свободу і незалежність, та вшанувати пам’ять жертв цієї геноцидної війни”.

Більше по темі ЄС спрямує €148 млн на гуманітарну підтримку українців ЄС надає пріоритет допомозі вразливим верствам населення в Україні та у Молдові.

До 24 лютого 2025 року СКУ закликає громади організовувати спільні заходи з політичними силами на своїх теренах та вести адвокаційну працю за такими напрямами:

Введення міжнародних миротворчих сил для гарантування безпеки.

Надання сучасних систем ППО, військової техніки та боєприпасів.

Надання летальної та нелетальної допомоги для боротьби з агресором.

Заклик до конфіскації заморожених російських активів.

Запровадження нових санкцій проти ключових осіб рф та секторів російської економіки.

Впровадження воєнного податку (WAR TAX) на російський СПГ в ЄС, а потім і повне ембарго на російське викопне паливо.

Засудження рф щодо порушення прав військовополонених.

Заклик щодо негайного повернення незаконно депортованих українських дітей.

Заклик щодо визнання дій рф проти України геноцидом українського народу.

Визнання Росії державою-спонсором тероризму та заклик до розслідувань воєнних злочинів рф

Виключення Росії з міжнародних організацій та інституцій.

Одним із ключових заходів стане акція Всесвітня тривога (Global alarm). 24 лютого 2025 року о 18:00 за місцевим часом українські громади по світу включають сирену — сигнал повітряної тривоги, як нагадування світу про продовження війни і заклик до дій.

Advertisement

“Це символічний спосіб нагадати світові, що війна триває, і кожен може зробити внесок для перемоги, у боротьбі за мир і справедливість. Разом ми покажемо солідарність з Україною та закличемо до рішучих дій. Долучайтеся до акції — біль України має бути почутим у кожному куточку світу, ” — сказав Володимир Когутяк, Голова Комітету з адвокації СКУ.

Як і минулого року, 23 і 24 лютого, по всьому світі заплановані акції, мітинги, марші, флешмоби, молитовні заходи, хвилина мовчання, підсвічування будівель, лекції, виставки, покази фільмів та інші заходи. Повна інформація буде доступна на ресурсах Світового Конґресу Українців.

Advertisement

Переглянути матеріали всесвітньої акції можна за посиланням.