Європейський Союз перерахував 3 млрд євро із власної частини кредиту «G7» для України.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна отримала від ЄС перший транш із заморожених активів РФ

За словами президентки ЄК, Україна може надалі розраховувати на підтримку своїх друзів та партнерів у війні проти Росії.

«Сьогодні ми доставили 3 млрд євро в Україну, першу сплату частини ЄС у кредиті G7. Це надає Україні фінансову силу для продовження боротьби за власну свободу і щоб перемогти», – написала фон дер Ляєн.

Advertisement

Шмигаль підтвердив отримання Україною €3 млрд від ЄС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що це перший транш коштів від ЄС, які забезпечені доходами від російських заморожених активів.

За його словами, Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки.

“Загалом ініціатива країн G7 ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів надасть Європейський Союз. Таким чином втілюємо в життя принцип «росія заплатить» і посилюємо фінансову стійкість України у 2025 році”, - додав Шмигаль.

Опозиційний кандидат у президенти Польщі не бачить Україну ані в НАТО, ані в ЄС
Більше по темі

Опозиційний кандидат у президенти Польщі не бачить Україну ані в НАТО, ані в ЄС

Кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький від опозиційної правої партії “Право і Справедливість” не бачить Україну в НАТО і в ЄС.

ЄС та Україна підписали кредитну угоду на €35 млрд допомоги

4 грудня міністр фінансів України Сергій Марченко і керівник правління Нацбанку України Андрій Пишний підписали кредитну угоду з ЄС на залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги.

Advertisement

Зважаючи на запропоноване фінансування Сполученими Штатами на 20 млрд доларів, макрофінансова допомога від Євросоюзу може скласти близько 18 млрд євро.

Погашення позики відбуватиметься коштом майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Євросоюз і Україна раніше підписали меморандум про взаєморозуміння для надання макрофінансової допомоги Україні на 18,1 млрд євро.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Фон дер Ляєн хоче зустрітися з Трампом до інавгурації - Bloomberg ЄС
Фон дер Ляєн хоче зустрітися з Трампом до інавгурації - Bloomberg
Київ Пост
7г тому
МЗС засудило заяви кандидата в президенти Польщі щодо вступу до ЄС і НАТО НАТО
МЗС засудило заяви кандидата в президенти Польщі щодо вступу до ЄС і НАТО
Київ Пост
10г тому
Опозиційний кандидат у президенти Польщі не бачить Україну ані в НАТО, ані в ЄС НАТО
Опозиційний кандидат у президенти Польщі не бачить Україну ані в НАТО, ані в ЄС
Київ Пост
1д тому
Україна в ЄС – чи стане головування Польщі в Раді ЄС кошмарним сном Януковича? Європа
АНАЛІЗ: Україна в ЄС – чи стане головування Польщі в Раді ЄС кошмарним сном Януковича?
Міхал Куявський
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній МЗС засудило заяви кандидата в президенти Польщі щодо вступу до ЄС і НАТО
Далі » Україна отримає додаткові $2 млрд військової допомоги від “Рамштайн”