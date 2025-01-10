«Сьогодні ми доставили 3 млрд євро в Україну, першу сплату частини ЄС у кредиті G7. Це надає Україні фінансову силу для продовження боротьби за власну свободу і щоб перемогти», – написала фон дер Ляєн.

За словами президентки ЄК, Україна може надалі розраховувати на підтримку своїх друзів та партнерів у війні проти Росії.

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Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Шмигаль підтвердив отримання Україною €3 млрд від ЄС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що це перший транш коштів від ЄС, які забезпечені доходами від російських заморожених активів.

За його словами, Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки.

“Загалом ініціатива країн G7 ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів надасть Європейський Союз. Таким чином втілюємо в життя принцип «росія заплатить» і посилюємо фінансову стійкість України у 2025 році”, - додав Шмигаль.

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ЄС та Україна підписали кредитну угоду на €35 млрд допомоги

4 грудня міністр фінансів України Сергій Марченко і керівник правління Нацбанку України Андрій Пишний підписали кредитну угоду з ЄС на залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги.

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Зважаючи на запропоноване фінансування Сполученими Штатами на 20 млрд доларів, макрофінансова допомога від Євросоюзу може скласти близько 18 млрд євро.

Погашення позики відбуватиметься коштом майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Євросоюз і Україна раніше підписали меморандум про взаєморозуміння для надання макрофінансової допомоги Україні на 18,1 млрд євро.