Міністр закордонних справ України Дмитро Сибіга заявив, що союзники України не тиснуть на неї щодо якнайшвидшого досягнення мирної угоди з Росією.

Що кажуть союзники про майбутні переговори між Україною та Росією?

“Жодного тиску на нас немає”, − наголосив Сибіга на спільній пресконференції з естонським колегою Маргусом Цахкною.

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Міністр підкреслив важливість досягнення не просто миру, а “всеосяжного, стійкого, тривалого миру для України”.

За словами Сибіги, союзники активно обговорюють, як посилити Україну на шляху до досягнення миру, оскільки це є стратегічним інтересом трансатлантичної спільноти.

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“Це атака на спільні цінності, на той спосіб життя, до якого звикли в Європі, і ми його захищаємо”, - заявив Сибіга.

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Україна домоглася створення окремого формату для повернення важкохворих та поранених полонених.

Раніше в Інституті вивчення війни вже прогнозували, що жодні переговори про закінчення війни в України на умовах російського диктатора не призведуть до стійкого миру. 

Цього тижня обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до зустрічі з Путіним. Проте жодних термінів не назвав. 

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У Москві казали, що готові до перемовин з Трампом без будь-яких “попередніх умов”.

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