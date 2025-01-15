Міністр закордонних справ України Дмитро Сибіга заявив, що союзники України не тиснуть на неї щодо якнайшвидшого досягнення мирної угоди з Росією.

Що кажуть союзники про майбутні переговори між Україною та Росією?

“Жодного тиску на нас немає”, − наголосив Сибіга на спільній пресконференції з естонським колегою Маргусом Цахкною.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Міністр підкреслив важливість досягнення не просто миру, а “всеосяжного, стійкого, тривалого миру для України”.

За словами Сибіги, союзники активно обговорюють, як посилити Україну на шляху до досягнення миру, оскільки це є стратегічним інтересом трансатлантичної спільноти.

Advertisement

“Це атака на спільні цінності, на той спосіб життя, до якого звикли в Європі, і ми його захищаємо”, - заявив Сибіга.