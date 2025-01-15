У 2024 році українці перетнули кордон 30,11 млн разів. При цьому 2% з тих, хто виїхав, не повернулися назад – це близько півмільйона громадян.

Про це повідомляє Опендатабот.

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3 млн українців не повернулися за 3 роки війни − подробиці

Як зазначає Опендатабот, за рік кількість тих, хто не повернувся в Україну, зросла втричі. У 2023 році цей показник становив 134 тисячі осіб.

Найбільше українців “загубилося” у червні 2024 року − 194 тисячі.

Інфографіка: Опендатабот

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Лише у трьох місяцях минулого року спостерігалася позитивна динаміка, коли до України повернулося більше людей, ніж виїхало:

  • квітень: +58 тисяч;
  • липень: +23 тисячі;
  • серпень: +89 тисяч.

Скільки українців не повернулися після початку повномасштабного вторгнення?

Загалом, за 3 роки повномасштабної війни близько 3 млн громадян не повернулися до України. Це майже стільки ж, скільки за 11 років до війни (з 2011 по 2021 рік).

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За даними Держприкордонслужби, враховують лише тих, хто перетинав кордон офіційно. Немає достовірної інформації про українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або нелегально.

Станом на 31 серпня 2024 року 4,2 млн українців мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Найбільше українських біженців прихистили Німеччина (1,1 млн), Польща (975 тис.) та Чехія (376 тис.).

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