За 15 січня зафіксували 118 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Найгарячіші напрямки фронту: Покровський, Лиманський, Курський

На Харківському напрямку армія РФ двічі марно атакувала позиції ЗСУ неподалік Вовчанська та Тихого.

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На Куп’янському напрямку відбулися 5 штурмів у районах Кіндрашівкиа, Загризового, Тополі та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів поблизу Копанок, Новосергіївки, Твердохлібового, Макіївки, Колодязів, Тернів та Григорівки. Два боєзіткнення тривають.

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На Краматорському напрямку ворог атакував позиції українських захисників поблизу Ступочок, Часового Яру та Предтечиного. Сили оборони відбили 6 атак.

9 разів росіяни штурмували позиції ЗСУ на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби ЗСУ зупинили 41 штурм поблизу населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне. Ще шість атак наразі тривають.

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На Новопавлівському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону ЗСУ в районі Времівки. Три бої тривають.

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На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони в напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Щербаків.

На Курському напрямку Росія 15 разів марно штурмувала позиції ЗСУ.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 16 січня 2024 року становлять близько 814 тис. 150 осіб, зокрема 1480 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

9791 (+11) російські танки, бойових броньованих машин ‒ 20368 (+20), артилерійських систем – 22015 (+40), РСЗВ – 1262

засобів ППО ‒ 1046, літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22503 (+120)

крилатих ракет ‒ 3049 (+31), кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 34132 (+137), спеціальної техніки ‒ 3697 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Які вимоги висуватиме Путін на переговорах із Трампом

Росія планує висунути Україні жорсткі вимоги на переговорах з новообраним президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля.

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Москва вимагатиме, щоб Україна:

різко скоротила військові зв’язки з НАТО;

стала нейтральною державою;

зменшила свою армію.

Путін впевнений у своїй перевазі на полі бою і має намір досягти своєї мети − унеможливити вступ України до НАТО та обмежити її військовий потенціал.

Росія також хоче зберегти контроль над частиною території України, але “відкрита для обміну територіями”.

Ці вимоги суперечать заявам Трампа про бажання швидко завершити війну.

Bloomberg також повідомляє про обмежені переговори між Україною та Росією в Катарі щодо захисту ядерних об’єктів. Українська сторона стверджує, що переговори обмежуються лише обміном полоненими та поверненням депортованих дітей.

Уламки збитих дронів пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині

Вночі Полтавська область зазнала атаки російських безпілотників, повідомила Полтавська обласна військова адміністрація.

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Сили ППО відпрацювали по ворожих цілях і збили кілька дронів.

Постраждалих немає. Однак уламки збитих безпілотників пошкодили енергетичну інфраструктуру. Без електропостачання залишилися 301 побутовий та 22 юридичні споживачі.

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.