16 січня у прощальній промові чинний президент США Джо Байден згадав Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень його адміністрації, пише CNN.

Що сказав Байден у прощальній промові − подробиці

Промова відбулася в Овальному залі Білого дому. Байден сподівається, що досягнення його адміністрації зберігатимуться на довгі роки.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

“Знадобиться час, щоб відчути повний вплив того, що ми зробили разом. Але насіння посіяно, і воно ростиме і цвістиме десятиліттями”, − зауважив американський лідер.

Advertisement

За словами президента США, серед його досягнень є зниження цін на ліки для літніх людей, ухвалення законів про безпеку зброї та допомога ветеранам в отриманні медичної допомоги.

Байден похвалився зовнішньополітичними досягненнями й наголосив на тому, як він зміцнив НАТО.

“Україна залишається вільною, і ми випередили нашу конкуренцію з Китаєм і багато іншого”, − підсумував він.

Більше по темі ФАКТЧЕК: Хеґсет помиляється щодо України, Росії та ІДІЛ Колишній ведучий Fox News назвав захоплення Кремлем Криму та вторгнення на Донбас “незначним інцидентом”.

Байден виступив із завершальною промовою в Держдепі США

Чинний президент США виступав у Держдепартаменті США з промовою, присвяченою досягненню його адміністрації у зовнішній політиці.

За його словами, Штати виграють світову конкуренцію, а Америка зараз сильніша, ніж чотири роки тому. Байден наголошував, що його адміністрація заклала основу для команди Трампа , аби вона могла захистити майбутнє України.

Advertisement

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа отримає найсильніші позиції в питаннях України після інавгурації Трампа.