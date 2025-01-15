Уряд США оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти Росії, до якого увійшли близько 100 установ, що підтримують співпрацю з РФ.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Масштабні санкції: США вдарили по 100 установах

«Сьогодні Сполучені Штати оголосили новий санкційний пакет, спрямований на посилення тиску на РФ через її агресію та порушення міжнародного права. Низка пропозицій санкційної групи Макфола-Єрмака були враховані», – йдеться у дописі посадовця.

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Під санкції потрапили майже 100 суб’єктів, включаючи основні підприємства, компанії, іноземних партнерів та окремих осіб, які причетні до підтримки військової машини РФ, фінансових махінацій та порушення вже існуючих санкцій.

«Наприклад, під санкції потрапили банки, пов’язані з обходом обмежень. Зокрема, серед них Keremet Bank, фінансова установа в Киргизстані, яка співпрацювала з російськими офіційними особами для обходу санкцій», – уточнив Єрмак.

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Наразі обговорюється те, як посилити Україну на шляху до досягнення миру,

Також під обмеження потрапили:

  • ФГУП «Запорожская Атомная Электростанция» та її генеральний директор В. Ісаєв — структура, створена для незаконного управління окупованою ЗАЕС
  • дві дочірні компанії «Росатома»: НПО «Центротех» і ФГУП «Горно-химический комбинат»
  • понад 25 ОПК Росії, таких як Серовский механический завод, ННПО імені М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод
  • компанії з Китаю, Туреччини, ОАЕ та Малайзії, які постачали товари російським підсанкційним підприємствам
  • майже 30 російських компаній, що займаються закупівлею і дистрибуцією підсанкційних товарів, зокрема для виробництва дронів ZALA
  • Вікторов, адвокат, який сприяв приховуванню активів Ротенбергів через міжнародні інвестиції, та пов’язані з ним компанії
  • Козлов, охоронець і бенефіціар частини компаній Бориса Ротенберга
  • близько 25 металургійних підприємств РФ, зокрема Каменськ-Уральський металургійний завод, Терра Сталь Групп та компанії групи Керамакс
  •  турецька суднобудівна верф KUZEY STAR SHIPYARD.

Мета санкцій - послабити фінансовий та технологічний потенціал Росії, необхідний для ведення війни та обходу санкцій.

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США запровадили масштабні санкції проти нафтових компаній РФ

10 січня міністерство фінансів США запровадило санції проти проти понад 30 нафтосервісних компаній Росії.

Серед яких “Газпром Нафта” і “Сургутнафтогаз”.

Нові санкції США спрямовані на підрив російської нафтової індустрії у межах виконання зобов’язань G7 щодо скорочення доходів РФ від енергоносіїв.

5 грудня держдеп США запровадив візові обмеження проти п’яти чиновників Росії, які причетні до примусової депортації дітей з України.

 

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