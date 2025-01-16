В ніч на 16 січня ППО України збила 34 ударних БПЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 15-16 січня − подробиці

За даними Повітряних сил ЗСУ, всього було виявлено 55 дронів, яких запускали з Міллерово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська в РФ.

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Кілька безпілотників влучили у фермерське господарство на Чернігівщині, а внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджені приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.

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18 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Фото: Повітряні сили / Телеграм

Останні обстріли України − що треба знати

Вчора в ніч проти 15 січня ППО України збила 30 російських ракет і 47 безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджені об’єкти енергетики у Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Більше по темі Українська ППО збила 30 російських ракет і майже 50 безпілотників Ворог атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині.

У ніч на 14 січня ППО збила 58 російських ударних безпілотників. На Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині уламки дронів завдали ушкоджень приватним і багатоквартирним будинкам, автомобілям, майну громадян.

А в ніч проти 13 січня ППО збила 78 російських ударних безпілотників типу Shahed і БпЛА інших типів