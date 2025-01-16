15 січня в Грузії розпочався масштабний страйк. Сотні компаній приєдналися до протесту проти рішення влади відмовитися від інтеграції з Європейським Союзом, пише Грузія Онлайн.

Масштабний страйк у Грузії − що треба знати

Протестувальники вийшли на вулиці Тбілісі з плакатами, перекривши рух транспорту на площі Республіки та проспекті Руставелі. Вони вимагають:

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зміни політики правлячої партії “Грузинська мрія”;

проведення нових парламентських виборів;

звільнення затриманих на мітингах.

До протестувальників долучилася екс-президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Організатори акції заявили, що за допомогою “загального попереджувального страйку” вони хочуть показати, що чекає на Грузію в ізоляції: “застій в економіці, закриті підприємства, бідність і безробіття”.

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Нагадаємо, що 28 листопада 2024 року прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Це рішення спричинило хвилю протестів у країні.

У Тбілісі десятки тисяч грузинів вийшли на мітинг у новорічну ніч

Біля будівлі парламенту Грузії в ніч проти 1 січня відбувся масштабний мітинг. На вулиці міста вийшли десятки тисяч проєвропейських протестувальників.

Люди вийшли на мітинг після того, як восени минулого року грузинська влада вирішила відмовитися від переговорів про вступ країни до ЄС до 2028 року.

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Не згодні з політикою влади також мітингували 29 та 30 листопада.