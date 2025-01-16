Десантно-штурмові війська Збройних Сил України повідомляють про взяття в полон 27 російських військових у Курській області Росії.

ЗСУ поповнили обмінний фонд у Курській області − подробиці

Російські військові добровільно склали зброю, опинившись у скрутній бойовій ситуації.

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Серед полонених є такі військові:

  • офіцери;
  • сержанти;
  • солдати мотострілецьких підрозділів,
  • солдати морської піхоти та ПДВ.

Як зазначається, є полонені з різних регіонів Росії, зокрема з Чечні та окупованого Севастополя.

Усім пораненим російським військовим надали першу медичну допомогу.

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Зеленський опублікував відео допиту полоненого військового КНДР

Раніше Президент Володимир Зеленський опублікував нове відео допиту полоненого військового Північної Кореї.

За оцінками Південної Кореї, Північна Корея направила до РФ близько 11 тисяч військових для підтримки війни проти України.

Зеленський повідомляв, що загальні втрати військ КНДР у війні РФ проти України вже склали 4 тисячі військових

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У США вважають, що Північна Корея активно вчиться та переймає досвід у війні. У Штатах не виключають, що Пхеньян може використати навички, набуті у боях на Курщині, для війни проти сусідів.

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