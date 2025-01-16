Як зазначається, після свого прибуття Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

“Міністр [оборони − ред.] Гвідо Крозетто прибув до Києва з офіційним візитом”, − зазначило посольство.

16 січня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув до Києва з офіційним візитом, повідомило посольство Італії в Україні.

Міністр @GuidoCrosetto прибув до Києва з офіційним візитом до України, під час якого проведе низку інституційних зустрічей. https://t.co/NWnUqIPLqr

Кір Стармер прибув до України − що треба знати

Сьогодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Президент України Володимир Зеленський підпишуть у Києві договір про столітнє партнерство, що охоплює оборонну, наукову, енергетичну та торгівельну сфери.

Advertisement

Неоголошений візит Стармера − його перша поїздка в Україну з моменту вступу на посаду в липні.

14 січня до Києва з візитом прибули міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і спікерка Саейми Латвії Дайга Мієріня.