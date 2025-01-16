16 січня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув до Києва з офіційним візитом, повідомило посольство Італії в Україні.

Гвідо Крозетто прибув до України − подробиці

“Міністр [оборони − ред.] Гвідо Крозетто прибув до Києва з офіційним візитом”, − зазначило посольство.

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Як зазначається, після свого прибуття Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.

Кір Стармер прибув до України − що треба знати

Сьогодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Президент України Володимир Зеленський підпишуть у Києві договір про столітнє партнерство, що охоплює оборонну, наукову, енергетичну та торгівельну сфери.

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Неоголошений візит Стармера − його перша поїздка в Україну з моменту вступу на посаду в липні.

14 січня до Києва з візитом прибули міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і спікерка Саейми Латвії Дайга Мієріня.

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