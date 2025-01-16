Французький спецназ провів серію засекречених навчань під кодовою назвою Persée («Персей») для відпрацювання тактики, методів і оперативних процедур на випадок, якщо Франції доведеться реагувати на напад білоруської армії на Україну, повідомляє французький журнал Intelligence Online.

За даними журналу, серія навчань «Персей» проходила протягом декількох тижнів наприкінці 2024 року.

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Наступ з Білорусі: французьці спецпризначенці провели таємні навчання

Французькі джерела повідомили журналу, що маневри проходили на полігоні, який дуже нагадував місцевість навколо вигину Дніпра північніше Києва. У них брало участь усе командування сухопутних сил спеціальних операцій – Commandement des Actions Spéciales Terre (CAST), а також понад 3 000 спецпризначенців, включно з бійцями елітного 13-го парашутно-десантного драгунського полку.

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Бойовий елемент підтримувався аналітиками розвідки, супутниками-шпигунами CERES і CSO, безпілотниками, а також засобами РЕБ, радіорозвідки та кібер-боротьби, які діяли в тактичних умовах у замаскованих наметових таборах.

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Цілком ймовірно, що під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон вкотре підняв питання про можливість розгортання європейських сил в Україні та поінформував його про навчання «Персей».

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Одним із ключових компонентів навчань було використання безпілотників на основі досвіду України. CAST задіяло різні типи безпілотників – як  Parrot Anafi MK3, так і китайські комерційні квадрокоптери Mavic 3T, причому останні були придбані для того, щоб заповнити, на думку багатьох, серйозну прогалину в можливостях французької армії.

У повідомленні Intelligence Online також ставилось питання, чому не були задіяні FPV-дрони і безпілотники зі штучним інтелектом. Деякі французькі військові коментатори скаржилися на те, що французькі виробники дронів не встигають за сучасними розробками БПЛА.

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Це може бути пов’язано з тим, що французький департамент закупівель озброєнь Direction Générale de l’Armement (DGA) не висунув оперативних вимог до FPV-дронів і не врахував потребу в удосконаленні військових систем спостереження та інших систем на основі ШІ. І це незважаючи на те, що багато хто зараз вважає ці технології надважливими у веденні сучасної війни.

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