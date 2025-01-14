Президент Володимир Зеленський опублікував нове відео допиту полоненого військового Північної Кореї.

Українські слідчі встановлюють факти та перевіряють всі деталі, зазначив він.

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Зеленський оприлюднив відео допиту солдата КНДР - подробиці

“Світ знатиме повну правду про те, як Росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну та використовуються Росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну”, - зазначив Зеленський.

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Президент України подякував воїнам, які захищають українські позиції.

Полонений розповів, що їх, північнокорейських військових, росіяни вчили брати військових ЗСУ в полон за допомогою двох картинок — будинку або зброї

За його словами, якщо боєць обирав будинок — його відпускали, а якщо зброю — здавали в полон.

Більше по темі Сили оборони здійснили наймасованіший удар по російським об’єктам Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та Республіці Татарстан.

Також військовий із КНДР розповів, що у документах, виданих йому Росією, були не його справжні дані та фотографія.

Допит полоненого солдата КНДР - відео