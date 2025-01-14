Президент Володимир Зеленський опублікував нове відео допиту полоненого військового Північної Кореї.
Українські слідчі встановлюють факти та перевіряють всі деталі, зазначив він.
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Зеленський оприлюднив відео допиту солдата КНДР - подробиці
“Світ знатиме повну правду про те, як Росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну та використовуються Росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну”, - зазначив Зеленський.
Президент України подякував воїнам, які захищають українські позиції.
Полонений розповів, що їх, північнокорейських військових, росіяни вчили брати військових ЗСУ в полон за допомогою двох картинок — будинку або зброї
За його словами, якщо боєць обирав будинок — його відпускали, а якщо зброю — здавали в полон.
Сили оборони здійснили наймасованіший удар по російським об’єктам
Також військовий із КНДР розповів, що у документах, виданих йому Росією, були не його справжні дані та фотографія.
Допит полоненого солдата КНДР - відео
Втрати північнокорейських військових на Курщині
За оцінками Південної Кореї, Північна Корея направила до РФ близько 11 тисяч військових для підтримки війни проти України.
За даними південнокорейської розвідки, протягом минулого місяця загинуло щонайменше 100 північнокорейців. Ще тисяча були поранені.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що загальні втрати військ КНДР у війні РФ проти України вже склали 4 тисячі військових
У США вважають, що Північна Корея активно вчиться та переймає досвід у війні. У Штатах не виключають, що Пхеньян може використати навички, набуті у боях на Курщині, для війни проти сусідів.