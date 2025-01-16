Україна та норвезька компанія Kongsberg домовилися розвивали співпрацю у сфері оборони, шукаючи нові можливості для посилення захисту України.

Kongsberg вже зараз надає Україні значну підтримку, постачаючи, серед іншого, передові системи ППО NASAMS, повідомило Міноборони України.

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Україна та Kongsberg посилюють співпрацю у сфері оборони - подробиці

Міністр оборони України Рустем Умєров та керівник Kongsberg Ейрік Лі провели зустріч, на якій обговорили основні напрямки подальшої співпраці.

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Зокрема, розглядалася можливість інтеграції українських систем протиповітряної оборони до комплексу NASAMS, що дозволить значно підвищити його ефективність.

Завдяки цьому оборонна система України стане ще потужнішою та забезпечить надійний захист від будь-яких загроз.

Сторони також розглянули перспективи розвитку систем протидії безпілотникам та можливість налагодження виробництва таких технологій безпосередньо в Україні.

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Це не тільки зробить боротьбу з дронами ефективнішою, але й сприятиме розвитку високотехнологічного сектору в країні.

Крім того, важливим напрямком співпраці визначено розширення можливостей України у морській сфері, що має особливе значення з огляду на сучасні геополітичні виклики.

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Що таке NASAMS

NASAMS (скорочення від Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — це передова система протиповітряної оборони, розроблена норвезькою компанією Kongsberg Defence & Aerospace у співпраці з американською Raytheon.

Цей мобільний зенітний ракетний комплекс призначений для ураження широкого спектру повітряних цілей на малих та середніх висотах, включаючи літаки, гелікоптери, крилаті ракети, безпілотники та навіть балістичні ракети.

NASAMS відрізняється високою ефективністю, гнучкістю та можливістю інтеграції з іншими системами ППО.

Він здатний забезпечити надійний захист як військових об’єктів, так і цивільної інфраструктури.

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Завдяки своїм перевагам, NASAMS знаходиться на озброєнні багатьох країн світу та успішно використовується для захисту повітряного простору.